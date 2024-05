Centri Estivi 2024 ad Avane, aperte le iscrizioni per le attività del Piccolo Principe

Sono iniziate lunedì 20 maggio le iscrizioni dei Centri Estivi 2024 della Cooperativa Sociale Piccolo Principe al Centro Giovani Avane. Anche per l'estate 2024 tornano le attività all'interno del Cartellone Verde Azzurro del Comune di Empoli. Dal Piccolo Principe il programma per il 2024, riportato di seguito: "Vi aspettiamo per un estate ricca di emozioni e di esperienze da fare insieme".

Io, Tu, Noi…..Tutti

Periodo dal 1 al 26 luglio 2024, età 4-7 anni

I tesori dell’estate

Periodo dal 24 giugno al 26 luglio 2024, età 6-14 anni

Orari, costi e modulistica:

https://www.cooperativailpiccoloprincipe.it/?q=content/centri-estivi-empoli-2024

Si ricorda che l'iscrizione sono aperte dal 20 Maggio al 3 Giugno 2023 con i seguenti sconti: per due settimane sconto 5%, tre/quattro settimane sconto 10%, sconto fratello 10%.

Per saperne di più, contattare: jstabile@ilpiccolopricipe.coop – cga@ilpiccoloprincipe.coop - 0571 82403 – 334 8343218. I Centri Estivi saranno attivati al raggiungimento di almeno 10 iscritti.