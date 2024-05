Comunali ed Europee, Mazzeo (Pd) a Montespertoli con Barnini e Mugnaini

Insieme al sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini, candidato al secondo mandato come primo cittadino, questa mattina, martedì 21 maggio, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale toscano e candidato alle prossime elezioni europee per il Partito Democratico, era presente al mercato settimanale.

Con lui anche la sindaca di Empoli Brenda Barnini e alcuni candidati consiglieri della lista Viva Montespertoli.

"Continuo il mio percorso verso l'8 e 9 giugno e lo faccio a fianco dei candidati sindaci. A Montespertoli - spiega Mazzeo - Mugnaini ha lavorato benissimo, continuando nel solco di un'amministrazione comunale virtuosa. I cittadini lo apprezzano e sono certo che otterrà ancora la fiducia della popolazione di uno dei territori più belli della nostra regione. Ringrazio Alessio e tutti i suoi candidati in consiglio per il sostegno reciproco che ci stiamo dando in queste settimane di campagna elettorale. Ringrazio anche Brenda Barnini che sta collaborando con me nell'incontrare gli elettori e i cittadini. Con lei sarò a Empoli nei prossimi giorni".