Conceria Settebello incontra gli studenti dell'istituto Cattaneo San Miniato

È un binomio imprescindibile quello che collega la formazione dei giovani e la tradizione conciaria del distretto del cuoio. A parlarne è stato Marco Brogi, presidente della storica conceria Settebello, che oggi 21 maggio ha incontrato per la seconda volta, nella sede dell’istituto tecnico industriale “Carlo Cattaneo” di San Miniato, gli studenti delle classi quinte dell’indirizzo chimica dei materiali.

Una ricca presentazione che oltre ad illustrare la storia e l'evoluzione di conceria Settebello, ha mostrato ai ragazzi attraverso video e slide, le varie fasi del processo produttivo della pelle, mettendo in luce la necessità di nuove competenze specializzate e nuovi ricambi generazionali, oltre all’importanza dell'innovazione tecnologica.

Le parole di Marco Brogi

"L'evoluzione offerta dal settore conciario - sottolinea Marco Brogi - è testimone delle molteplici opportunità professionali che il distretto offre, ed è per questo che diventa sempre più importante richiamare l'interesse dei giovani per questo mestiere, anche attraverso una più stretta collaborazione con gli istituti scolastici del comprensorio. Le sinergie tra scuole, imprese e agenzie per il lavoro - continua Brogi - sono fondamentali per rispondere alle esigenze di competenze nel nostro settore. Ci tengo a ringraziare la preziosa collaborazione dell’istituto Cattaneo e del suo dirigente Salvatore Picerno e la dott.ssa Arianna Poli, consulente dell’agenzia per il lavoro Orienta, impegnata a creare le premesse di questa importante rete fra scuole e imprese del territorio. La Conceria Settebello conferma il suo interesse a valutare le candidature di giovani per progetti formativi e di inserimento lavorativo".

Nell’incontro con gli studenti è intervenuta anche la dott.ssa Sara Casalini, responsabile sostenibilità della Conceria Settebello, per richiamare l'attenzione sull’importanza di un approccio sostenibile lungo l’intera filiera dell’industria conciaria, evidenziando come siano fondamentali le diverse competenze professionali per perseguire iniziative di risparmio energetico, di riduzione dei consumi idrici, grazie anche all'automazione dei processi produttivi, all’accurata gestione e recupero dei rifiuti, e ad un impegno costante verso la riduzione dell'impatto ambientale e la promozione di pratiche produttive responsabili.

Una visione a 360 gradi del settore ha offerto agli studenti del Cattaneo la misura dell’evoluzione della tradizione conciaria che, pur mantenendosi fedele alle sue origini, guarda con determinazione alle sfide del futuro.

Fonte: Conceria Settebello