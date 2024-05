Concorso Busoni, grandi risultati per gli studenti di Poggibonsi

Successo per gli studenti dell'indirizzo musicale Poggibonsi 2. Lo scorso fine settimana si è svolto a Castelfiorentino presso la Scuola Comunale di Musica il prestigioso Concorso Nazionale per Studenti di Scuole Medie e Licei ad Indirizzo Musicale "Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni" 2024, patrocinato dal Comune di Castelfiorentino e dalla Città Metropolitana di Firenze. Il Concorso, giunto alla Nona Edizione, ben noto nel panorama musicale nazionale e volto sempre alla valorizzazione dei giovani musicisti meritevoli, ha visto la partecipazione di numerose Scuole ad Indirizzo Musicale provenienti da varie parti del territorio nazionale, come l'IC Chiarini di Chieti, IC Tolstoj di Milano, IC Del Prete di Lucca, Liceo Piccolomini di Siena, Liceo Cicognini Rodari di Prato.

Gli studenti dell'Istituto Leonardo da Vinci - Poggibonsi 2 si sono distinti ottenendo tutti Primi Premi come Solisti al Pianoforte ed alle Percussioni.

Ecco l'albo d'onore:

CLASSE I MEDIA

GIULIO BINI (Pianoforte) I PREMIO 96/100

ISABEAU PETRINI (Pianoforte) I PREMIO 96/100

SOFIA CASINI (Pianoforte) I PREMIO 95/100

TOMMASO CARUSI (Pianoforte) I PREMIO 95/100

CLASSE II MEDIA

LAVINIA UGOLINI (PERCUSSIONI) I premio 95/100

EMMA NESI (Pianoforte) I PREMIO 95/100

CHRISTIAN CORRADO (Pianoforte) I PREMIO 95/100

NOEMI NOGARA (Pianoforte) I PREMIO 95/100

GABRIELE BIOTTI (Pianoforte) I PREMIO 96/100

LEVI LANDOZZI (Pianoforte) I PREMIO 96/100

GIUDITTA LANDOZZI (Pianoforte) I PREMIO 97/100

CLASSE III MEDIA

SOPHIA SIMONETTI (Pianoforte) I PREMIO 95/100

MATILDE RURI (Pianoforte) I PREMIO 95/100

ELENA GIUSTI (Pianoforte) I PREMIO 95/100

SARA LANDOZZI (Pianoforte) I PREMIO 95/100

RUBEN BECUCCI (Pianoforte) I PREMIO 97/100

Ottimi risultati, frutto dell'impegno e della qualità dell'Istituto diretto dalla Preside Maresa Magini, ben riconosciuti dall'organizzazione del Concorso: l'Orchestra Ferruccio Benvenuto Busoni infatti invierà all'Istituto una Targa Speciale promossa dal Comune di Castelfiorentino e dalla Città Metropolitana di Firenze; è prevista anche una donazione simbolica riservata proprio alla Scuola con il più alto numero di Primi Premi.

Complimenti quindi all'Indirizzo Musicale dell'IC Poggibonsi 2 ed appuntamento alla prossima Edizione del Concorso Ferruccio Benvenuto Busoni.

Fonte: Ufficio Stampa