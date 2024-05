Confronto tra i candidati sindaco all'Excelsior, l'evento dei comitati di Empoli

I cittadini e le cittadine di Empoli sono invitati a partecipare a un incontro di confronto tra i candidati sindaco, organizzato dai comitati cittadini locali.

Mercoledì 22 maggio alle 21 al Cinema Teatro Excelsior, di via Cosimo Ridolfi, 75 a Empoli, i candidati sindaco Simone Campinoti, Maria Grazia Maestrelli, Alessio Mantellassi, Leonardo Masi e Andrea Poggianti si riuniranno per rispondere alle domande poste dal coordinatore dell'evento, Stefano Tamburini, ex direttore de Il Tirreno. Le domande riguarderanno i temi più rilevanti per la cittadinanza e saranno sottoposte dai comitati empolesi.

L"'evento rappresenta un'opportunità unica per tutti i cittadini di Empoli di far sentire la propria voce e di essere parte attiva del dibattito politico locale. È un'occasione per contribuire a plasmare il futuro della nostra città e per promuovere un dialogo aperto e propositivo", commentano gli organizzatori.

L'incontro è promosso da diverse organizzazioni civiche, tra cui l'Assemblea permanente NO KEU, il Comitato Alberi Viale IV Novembre Empoli, il Comitato per un altro raddoppio

Empoli Granaiolo, il Comitato Trasparenza per Empoli, Mamme di News a tutto Gas e Marcignana non si piega.