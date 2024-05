Consegnate al Marconi le biciclette recuperate con il "Progetto bici"

Recuperare biciclette in disuso, ripararle nei laboratori scolastici e venderle alla comunità.

Questo è il cuore del “Progetto bici”, l’iniziativa eco-sostenibile promossa dall’Istituto Guglielmo Marconi di Prato, che ha coinvolto gli studenti di varie classi in un'attività pratica che ha permesso loro di acquisire competenze tecniche, sviluppando un senso di responsabilità verso l’ambiente.

Questa mattina, presso l’aula magna dell’Istituto, si è tenuto l’evento conclusivo di consegna delle biciclette recuperate, alla presenza della consigliera della Provincia di Prato.

L’Istituto Marconi si è trasformato in un grande laboratorio di manutenzione dove gli studenti hanno lavorato al recupero ed alla sistemazione di parti meccaniche di biciclette o biciclette guaste, donate loro dal comune o direttamente da soggetti privati, rimettendone in circolazione circa 80.

Nel mese di marzo, 20 biciclette rigenerate erano già state consegnate all’Istituto Tecnico Professionale di Lugo di Romagna, il comune della Provincia di Ravenna duramente colpito dall’alluvione lo scorso anno. Le bici sono andate a costituire il nucleo del parco biciclette della scuola lughese, utilizzato per gli spostamenti legati alle attività di scienze motorie in piscina e per favorire la mobilità di gruppi di studenti e docenti all’interno del territorio comunale.

La consegna delle bici alla cittadinanza avrà luogo dal 21 al 23 maggio presso il giardino dell’Istituto Marconi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle 19.00.

Fonte: Ufficio Stampa