Corso di autodifesa per donne, grande successo alle Pubbliche assistenze

Si è concluso nei giorni scorsi il corso di difesa personale rivolto alle donne, tenuto da Alessandro Di Clemente, maestro del Judo Kodokan di Empoli, presso le Pubbliche assistenze di Empoli. Il corso, articolato in cinque incontri settimanali, ha visto la partecipazione di donne di età compresa tra i 30 e i 65 anni, dimostrando un interesse trasversale per l’autodifesa.

Il metodo utilizzato durante il corso è quello della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali), che prevede un approccio globale all’autodifesa. Di Clemente, con un background familiare nel judo, ha spiegato: "Nella nostra federazione è stato codificato questo metodo globale di autodifesa, che viene adottato da tutte le arti marziali. La finalità dell'insegnamento, che ho cercato di trasferire alle persone che avevo di fronte, è mettere in condizioni la donna di fuggire da situazioni di pericolo. Ovviamente non vogliamo insegnare a picchiare l’aggressore ma a sapersi liberare per poter scappare e chiedere aiuto".

Nonostante la varietà di età e esperienza delle partecipanti, il corso ha fornito loro preziose pillole di difesa personale. La diversità del gruppo non ha impedito a Di Clemente di trasmettere tecniche essenziali e strategie per affrontare situazioni di pericolo in modo efficace e sicuro.

Il riscontro delle partecipanti è stato molto positivo, con alcune di loro che hanno espresso il desiderio di proseguire su questo percorso. Hanno scoperto un mondo nuovo e hanno riconosciuto l'importanza di continuare ad approfondire le tecniche di autodifesa. Questo entusiasmo dimostra l'efficacia del corso nel sensibilizzare le donne sulla propria sicurezza e nell'infondere loro maggiore fiducia.

La presidente del Centro Aiuto Donna Lilith e delle Pubbliche assistenze, Eleonora Gallerini, ha manifestato la sua soddisfazione per l’ottima riuscita dell’iniziativa: "Siamo estremamente contenti del feedback ricevuto e stiamo già pensando di ripetere il corso nella seconda parte dell'anno. Il corso di autodifesa ha rappresentato non solo un'opportunità di apprendimento, ma anche un'importante iniziativa di empowerment per le donne. Le partecipanti hanno acquisito maggiore consapevolezza delle proprie capacità di difesa e della necessità di essere preparate a fronteggiare situazioni di pericolo”.

Il Centro Aiuto Donna Lilith, fondato all’interno delle Pubbliche assistenze di Empoli, offre assistenza legale, psicologica e rifugio alle vittime di violenza. Attualmente, il centro conta 14 sportelli in tutta l’Empolese Valdelsa e sei case rifugio, oltre a Casa Matilda, una struttura di accoglienza post emergenza che supporta le donne nella ricerca di autonomia lavorativa e abitativa.

"Il successo di questa iniziativa sottolinea l'importanza di progetti simili, che contribuiscono a creare una comunità più sicura e consapevole", ha concluso la presidente.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione