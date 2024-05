Da Marvel e la tv inglese a Montecalvoli, Marco Turini e Stewart Kenneth Moore ospiti a La Perla

A Montecalvoli, venerdì 24 maggio 2024, prepariamoci a vivere un evento imperdibile con Marco Turini e Stewart Kenneth Moore, una serata straordinaria in collaborazione con ''Era Con'' al Circolo Arci La Perla di Montecalvoli! Venerdì 24 maggio vi aspettiamo per un'apericena (12 euro, con prenotazione al 347 7676384) unica nel suo genere, in compagnia di due figure di spicco del mondo dell'arte e dell'intrattenimento: Marco Turini e Stewart Kenneth Moore.

Scopriremo i aegreti di due artisti internazionali. Durante l'incontro vi sarà l'opportunità esclusiva di interagire con Marco Turini e Stewart Kenneth Moore, ponendo domande e scoprendo aneddoti e curiosità sulle loro esperienze lavorative, passate e presenti.

Marco Turini: Dalla Marvel a Netflix, un Talento Versatile.

Nato e cresciuto a Montecalvoli, Marco Turini ha intrapreso un viaggio straordinario che lo ha portato fino a Praga, dove attualmente risiede. Conosciuto soprattutto per il suo lavoro con Marvel, Marco ha una lunga carriera come Art Director e Concept Artist per videogiochi e cinema. Ha collaborato con marchi iconici come Assassin's Creed, Aliens, Deus Ex, Dark Souls e Gears of War e ha realizzato i concept per il film Doctor Strange. Attualmente, oltre a lavorare per Marvel, è coinvolto in alcune serie TV per Netflix e ricopre il ruolo di Direttore Creativo per la nuova società Whaleden.

Stewart Kenneth Moore: Dalla Scozia a Praga, una Carriera Poliedrica.

Stewart Kenneth Moore, artista scozzese, residente a Praga, è celebre per il suo lavoro sul personaggio del Giudice Dredd, molto popolare nel Regno Unito. Moore è anche un pittore affermato, con un rinomato atelier a Praga. La sua carriera è impreziosita da numerosi ruoli come attore in serie TV internazionali, tra cui Solomon Kane.

Un'occasione da non perdere.

Non perdete l'occasione di vivere una serata all'insegna dell'arte e della creatività. L'apericena al Circolo Arci La Perla sarà un momento di convivialità e scambio culturale unico nel suo genere, dove ognuno potrà avvicinarsi al mondo di due artisti straordinari.

Dettagli dell'Evento:

Dati: venerdì 24 maggio

Luogo: Circolo Arci La Perla, Montecalvoli

Ora: Dalle 19:00

Per ulteriori informazioni, contattare il Circolo Arci La Perla al numero 347 4553596 o visitare la pagina Facebook.