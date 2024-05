Ecovincifestival 2024, due giorni immersi nell'ambiente

Si stanno ultimando i preparativi per la quinta edizione dell'Ecovincifestival, l'appuntamento annuale di maggio a Vinci che ha come focus l'ambiente e le materie sensibili alla sostenibilità.

"Possiamo essere sostenibili?" è infatti il titolo dell'edizione 2024, organizzata dalla Pro Loco di Vinci per sabato 25 e domenica 26 maggio, in collaborazione con varie realtà del territorio che si occupano a vario titolo dell'ambiente e della sua cura.

Si parte alle 16 di sabato 25 maggio con la passeggiata ecologica alla Fattoria dei Fiori di Via La Magrina, in compagnia del collettivo Plasticfree; quindi, alle 18 la merenda con prenotazione.

Intanto, al leccio di Faltognano, alle 18 comincerà la seduta di yoga.

La sera arriva lo spettacolo di punta della manifestazione: al Teatro di Vinci c'è "Il mondo di Eva", un viaggio tra tantissimi dati, bufale, e prospettive future legate al clima che cambia scoprendo quale mondo lasceremo a Eva, una ipotetica bambina nata proprio oggi.

Domenica 26 di nuovo yoga alle 8 al parco Aquaria, mentre alle 10.15 ci sono gli esercizi di pilates per respirazione, concentrazione, controllo e fluidità a cura di Licia Scardigli.

Alle 10 una nuova passeggiata ecologica con Plasticfree partendo questa volta da Piazza della Libertà, a Vinci capoluogo.

Piazza della Libertà sarà poi il cuore della festa verde dalle 10 fino a sera: ecomercatino, test drive con auto elettriche, punti di raccolta di cellulari usati e scambio di giocattoli.

Sono previsti anche laboratori e dimostrazioni artigiane.

Oltre ai mercatini e agli appuntamenti di tutta la domenica, in Piazza della Libertà verranno prima consegnati ai bambini delle scuole elementari gli attestati del Progetto Educativo Ambientale (PEA, che la Pro Loco sta portando avanti nelle scuole del Comune di Vinci), poi ci sarà "Botanicamente", un incontro per riconoscere i più comuni alberi e arbusti del nostro territorio; la smielatura per vedere come raccogliere il frutto del lavoro delle api; "Una bicicletta chiamata Remedios", ovvero un particolare reading per chitarra, voce e... gambe; la sfilata "riciclona", a cura di Nolobuttovia; il talk conclusivo sulla sostenibilità e i progetti che possono essere pensati per raggiungerla.

Ecovincifestival è un evento totalmente gratuito curato dalla Pro Loco.

Il programma completo e in continuo aggiornamento si trova su ecovincifestival.it.

Fonte: Pro Loco Vinci