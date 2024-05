Empolichescrive, la flora empolese trattata da Lorenzo Peruzzi

Parlare di Flora empolese con il libro dell’autore Lorenzo Peruzzi nell’ambito della programmazione culturale “Empolichescrive”, realizzata dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli. L’incontro con l’autore di ‘casa’ si terrà sabato 25 maggio 2024, alle 17.30, un’occasione per conoscere l’elenco della flora vascolare della terra d'Empoli. Edizioni ETS, 2022. L'autore a fine presentazione dialogherà col pubblico e risponderà alle domande sul libro e sulle tematiche trattate.

IL LIBRO - Data la scarsa variabilità ambientale e l’elevato grado di antropizzazione, il territorio empolese è stato in passato oggetto di scarsa attenzione da parte dei botanici, spesso più attratti da aree di maggiore interesse naturalistico come le montagne o le coste. Nonostante ciò, la ricerca ha evidenziato una discreta diversità floristica, con la presenza di piante di interesse fitogeografico e conservazionistico: alcune endemiche italiane, altre normalmente presenti a quote significativamente maggiori, o infine specie che presentano proprio nell’empolese le stazioni più interne in Toscana. Tra le esotiche, purtroppo è rilevante in negativo la presenza di numerose aliene invasive. Di questi tempi, a parte le piante “utili” o alimentari, il resto dei vegetali tende a essere visto come una sorta di generico e anonimo verde che fa da sfondo alle nostre vite (un fenomeno noto anche come “cecità alle piante”). Ma forse è tempo di interessarsi e lasciarsi incuriosire da questi affascinanti organismi, anche per divenire consapevoli dell’aggravarsi, negli ultimi anni, del fenomeno delle invasioni biologiche e dell’importanza della tutela della biodiversità.

BIO - Lorenzo Peruzzi, nato a Empoli, è professore ordinario di Botanica sistematica presso l’Università di Pisa, dove è attualmente Direttore dell’Orto e Museo Botanico e Presidente del Sistema Museale di Ateneo. Svolge studi tassonomici e sistematici su piante vascolari, con particolare interesse verso le specie mediterranee e gli endemiti italiani. Si interessa inoltre della diversità floristica dell’Italia. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. È stato Segretario della Società Botanica Italiana nel periodo 2014–2020 ed è attualmente Presidente della Società Italiana di Biogeografia.