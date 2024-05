"Festa all'orto comune", a Carmignano cittadini chiamati a seminare nuove piantine

"Vieni a seminare le piantine insieme a noi", è il claim d’invito alla "Festa all’orto comune" promossa dal Gas (gruppo di acquisto solidale) Fico Carmignano e dal BioDistretto Montalbano, con il patrocinio del Comune, per domani, mercoledì 22 maggio, alle ore 17, in via Gadda (lato scuola). Un’iniziativa gratuita, aperta a tutti, grandi e piccoli, con piantine biologiche a aromatiche che saranno consegnate dal Gas Fico ai partecipanti, per essere poi piantumate.

Gas Fico e BioDistretto Montalbano raccomandano, se possibile, di portare zappe, palette e innaffiatoi.

Fonte: Comune di Carmignano