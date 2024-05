Festa delle associazioni di volontariato a Colle di Val d'Elsa

Unite dal benessere dei cittadini, diverse associazioni di volontariato organizzano una giornata intitolata "Vicini", in scena sabato 25 maggio in piazza Unità dei popoli e Teatro del Popolo di Colle di Val d’Elsa. L'evento, dalle 10 in poi, permetterà di conoscere le attività delle associazioni e di partecipare a varie iniziative, concludendosi con uno spettacolo teatrale della Compagnia "Tutti e Nessuno".

Il ricavato sarà destinato all'acquisto di un casco da crioterapia per l’Ospedale "Le Scotte" di Siena. Parteciperanno: Pubblica Assistenza, Donatori di Sangue, Protezione Civile, Auser, Misericordia, Caritas, Il Telaio, Centro Affidi, Tutti e Nessuno.

Programma

Ore 11 incontro con alcune classi delle scuole colligiane per la sensibilizzazione al volontariato

ore 16, apertura degli stand con attività dimostrative.

ore 19 aperimusica con la filarmonica Vincenzo Bellini.

ore 21 spettacolo di musica live, danza, teatro e testimonianze... portato in scena dalla compagnia teatrale Tutti e Nessuno.

Il costo del biglietto per lo spettacolo è di 15 euro.

"Il ricavato dello spettacolo sarà devoluto per l'acquisto di un casco da crioterapia per la diminuzione della perdita dei capelli in pazienti oncologici".

Il biglietto acquistabile presso la Pubblica Assistenza, o contattando 380/1093891 in orario ufficio.

E' possibile anche fare una donazione per la raccolta fondi senza acquistare il biglietto.

Fonte: Ufficio Stampa