Fiera del Corpus Domini a Empoli, modifiche temporanee alla viabilità

La Fiera del Corpus Domini sta per cominciare. Per consentire sia l'allestimento delle strutture di vendita degli esercenti, il commercio su area pubblica sia la sosta di caravan e autocaravan dei titolari delle attrazioni, saranno adottate alcune modifiche temporanee a transito e sosta.

Entrando nel dettaglio, con ordinanza 323 del giorno 20 maggio 2024 (https://shorturl.at/Gvjxc ), dal giorno 24 maggio 2024 al giorno 5 giugno 2024, al parco di Serravalle, nell’area sterrata, compresi i vialetti di accesso, dalle 8 del 24 maggio 2024 alle 10 del 5 giugno 2024, saranno adottati divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’esecuzione dei lavori di manutenzione del piazzale nonché di realizzazione del plateatico e quelli di proprietà degli esercenti lo spettacolo viaggiante e indispensabili allo svolgimento della fiera ivi comprese caravan e autocaravan, nonché per il successivo smontaggio delle attrazioni.

Dal giorno 24 maggio 2024 al giorno 3 giugno 2024 in via di Serravalle a San Martino, dalle 15 del 24 maggio 2024 alle 13 del 3 giugno 2024, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, su ambo i lati, eccetto per le strutture di vendita degli esercenti il commercio su area pubblica autorizzati e divieto di transito eccetto veicoli in servizio di soccorso e d'emergenza e fornitori delle attività presenti alla Fiera.

In via Guido Monaco, dalle 15 del 24 maggio 2024 alle 13 del 3 giugno 2024, nel tratto compreso tra via Basilicata e via delle Olimpiadi istituzione di doppio senso di circolazione, divieto di fermata sul lato destro del tratto compreso tra via Basilicata e via delle Olimpiadi percorrendo la strada in direzione dello stadio, all’intersezione con il viale delle Olimpiadi, per i veicoli che percorrono via Monaco, segnale di STOP e all’intersezione con via Basilicata (via Monaco numero civico 50), preavviso di strada senza sfondo. Via Basilicata intersezione con via Campania, dalle 15 del 22 maggio 2024 alle 13 del 3 giugno 2024, strada senza sfondo; in via delle Olimpiadi, tratto compreso fra via Serravalle e via Ticino – ambo i lati - dalle 15 del 24 maggio 2024 alle 13 del 3 giugno 2024, adozione del divieto di sosta con rimozione forzata agli autocarri con massa a pieno carico superiore a 35ql. Si prosegue in via delle Olimpiadi, tratto compreso fra via Serravalle e via Maratona, dalle 15 del 24 maggio 2024 alle 13 del 3 giugno 2024, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto ciclomotori e motocicli.

ALTRI PROVVEDIMENTI - Dal giorno 24 maggio 2024 al giorno 5 giugno 2024, nell’area parcheggio compresa tra via Leopoldo Giuntini e via della Piccola, area sterrata, compresi i vialetti di accesso, dalle 8 del 24 maggio 2024 alle 10 del 5 giugno 2024, saranno disposti divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto caravan e autocaravan di proprietà degli esercenti dello spettacolo viaggiante per la Fiera del Corpus Domini.

Tutte le disposizioni in vigore non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all’interno dell’area interdetta e di parcheggio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa