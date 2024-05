Hockey Empoli, Flying Donkeys: concluse le finali nazionali

Siamo arrivati all’epilogo dell’impegnativo Campionato Elite 2023/2024. per i Flying Donkeys di Empoli

Dopo un campionato under 16 di ottimo livello nella scorsa stagione, si sapeva che il passaggio di categoria in under 18 Elite sarebbe stato impegnativo, soprattutto nel primo anno. Doveva essere un anno di transizione per fare esperienza, in vista della prossima stagione, che dovrà essere quella “buona”.

Invece, i ragazzi allenati da coach Carboncini, nei giorni di grazia hanno mostrato di avere la possibilità di affrontare chiunque a testa alta, riuscendo ad impegnare le più forti del campionato. La qualificazione alle finali nazionali è arrivata un po' a sorpresa, e i biancocelesti hanno fatto di tutto per dimostrare di meritare di stare fra le prime 6 del Campionato. Le finali, disputate a Civitavecchia, e ottimamente organizzate, si sono svolte in tre giorni, tra le prime sei d’Italia, Asiago, Milano, Cittadella, Legnaro, Civitavecchia, e appunto, Empoli.

L’esordio di venerdì dei toscani era forse tra i più impegnativi, contro i padroni di casa, Civitavecchia, oltretutto fra i più annoverati per la vincita dello scudetto. I ragazzi di Carboncini hanno dato tutto ciò che potevano dare, riuscendo a rimontare un goal di svantaggio (Bernardo Meconi min.12.39), con una bellissima rete di Dario Giorgetti, riuscendo persino a portarsi in vantaggio con Dario Bertini, su assist di Giorgetti, in Power Play.

Civitavecchia inizialmente è andata un po' in difficoltà, ma l’inesperienza dei Flying Donkeys si è fatta sentire, e non sono riusciti ad approfittare del momento di empasse degli avversari, che invece hanno avuto la loro (prevedibile) reazione d’orgoglio, con Bernardo Meconi che sale in cattedra, e prima pareggia, e poi porta in vantaggio la sua squadra (3 a 2, min. 3.48 ).

Nel secondo tempo, sulle ali della rimonta riuscita, i laziali allungano con Bernardo Meconi (hat trick) su Power play, e infine Taglioni, su Power play. Nel finale, i Flying Donkeys non sfruttano una superiorità numerica, con in panca puniti Ruggero Meconi.

Le finali dei Flying Donkeys finiscono qui, con una prestazione sotto tono contro Cittadella (5 a 0 nel primo tempo, e un secondo tempo senz’altro migliore, pareggiato 1 a 1 (totale di 6 a 1), e una sconfitta per 4 a 0 contro Legnaro. La squadra Empolese non ha subìto goleade, e questa è una nota positiva, soprattutto grazie all’impegno dei portieri, Mirco Mercuri per primo, ma anche Emanuele Bagni, ma ha bisogno di maturare per riuscire a portare a casa qualche vittoria contro le squadre più forti.

I ragazzi di Empoli hanno voluto assistere alle finali, unendosi al tifo del pubblico di casa in occasione della finale tra Asiago e Civitavecchia, vinta da quest’ultima, al secondo tempo di overtime.

La squadra

Linea Empoli: Portieri, Mirco Mercuri, e Emanuele Bagni, giocatori di movimento: Dario Giorgetti ©, Elia e Dario Bertini, Andrea Bonvissuto. Le linee “esterne”(tra virgolette perché ormai empolesi di adozione), da Ferrara, Pierluigi Mollica, e Natan Mainetti, da Bomporto, Riccardo Corazzari, e Tommaso Orrù.

Allenatore: Stefano Carnoncini.