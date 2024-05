Meini (Lega): "Massimo impegno per salvare il settore conciario"

“Purtroppo e non solo da oggi, le criticità del settore conciario nell’area santacrocese e di Ponte a Egola sono palesi e complessivamente preoccupanti” afferma Elena Meini, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega.

“Un comparto che deve essere, dunque, preservato e sostenuto sia a livello regionale che nazionale(per tale motivo, abbiamo chiesto che la Pdris votata in Aula venisse inviata anche a Roma) - prosegue il Consigliere -. Gli incontri con chi opera in questo importante segmento dell’economia Toscana, hanno evidenziato problematiche stringenti che non devono essere sottovalutate dalle Istituzioni - precisa l’esponente leghista”.

“Da parte nostra, da sempre, siamo a fianco dei conciatori e faremo di tutto perché le loro giuste istante e gli appelli d’aiuto vengano raccolti-sottolinea la rappresentante della Lega”.

“Importante anche favorire la formazione e l’aggiornamento - insiste Meini -. Insomma non ci stancheremo mai di appoggiare un comparto che merita di essere valorizzato e promosso”.

Fonte: Ufficio Stampa