Memorial Neri e Ferramosca, la presentazione e il programma tra Gambassi e Castello

Un torneo di calcio in ricordo di Riccardo e Alessio, due giovani promesse della Juventus tragicamente coinvolte nel 2006 in un incidente avvenuto al centro sportivo di Vinovo (TO). Ma anche un’opportunità per raccogliere fondi che saranno destinati al sostegno di bambini “speciali” che hanno bisogno di cure. È questo, in estrema sintesi, l’obiettivo nobile del 16° Memorial Riccardo Neri e Alessio Ferramosca, in programma negli stadi di Castelfiorentino e Gambassi Terme da venerdì 24 a domenica 26 maggio

Promosso dall’associazione onlus Riccardo Neri e Alessio Ferramosca con il patrocinio dei Comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Montaione, Certaldo, Empoli, il Memorial sarà presentato venerdì sera (24 maggio, ore 20.30) nel corso di una cena che si terrà al Ristorante Boscotondo di Gambassi Terme, durante la quale saranno consegnati riconoscimenti a personaggi che hanno avuto modo di distinguersi nel mondo dello sport e del giornalismo sportivo (prenotazioni: direttamente al ristorante oppure 335.290800, 338.7748533).

Domenica 26 maggio, in particolare, saranno disputate le finali. A Gambassi Terme quelle per il 9° e 7° posto (inizio ore 15.00), le altre nello stadio di Castelfiorentino (inizio ore 16.00), dove alle 19.00 è in programma la premiazione di tutte le squadre partecipanti. Oltre ai familiari dei due giovani, saranno presenti le autorità cittadine. Come si ricorderà lo stadio di Castelfiorentino è stato intitolato nel 2016 proprio a Riccardo Neri, che fin da sei anni aveva iniziato a giocare a calcio nelle giovanili del Castelfiorentino.

