Mercato su' Giardini torna a Empoli: dalle 8 alle 18 in piazza Matteotti

Empoli, torna ad ospitare il Mercato su’ Giardini. L'appuntamento è per domenica 26 maggio presso Piazza Matteotti dalle ore 8:00 fino alle 18:00, il termine delle vendite è fissato alle ore 17:00.

Espositori selezionati e un mix merceologico in grado di soddisfare ogni esigenza. Abbigliamento, accessori, arredo casa, calzature, alimentari e tanto altro per una intera giornata da dedicare allo shopping, in totale sicurezza per grandi e piccini.

L'evento è organizzato in collaborazione con Confesercenti Empoli e Centro Storico Empoli; patrocinio del Comune di Empoli.