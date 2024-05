Montelupo è Partecipazione ospita Marrucci e Nencioni al circolo Erta

La lista civica "Montelupo è Partecipazione" è lieta di ospitare Giuliano Marrucci e Tommaso Nencioni per presentare l'associazione "Multipopolare" e discutere sul sistema informativo. L'evento è in programma giovedì 23 maggio 2024, al Circolo Arci Erta, di via Di Vittorio, 31.

Programma:

ore 19,00: aperitivo al circolo

ore 21,00: incontro con Giuliano Marrucci e Tommaso Nencioni

Giuliano Marrucci

Dal 2001 al 2022 è stato uno degli autori di Report, su Rai . Dal 2010 collabora anche per il quotidiano Il Fatto Quotidiano e dal 2011 per il Corriere della Sera.

Nel 2021 è tra i fondatori di OttolinaTV, web tv dedicata all'attualità politica ed economica italiana e internazionale e agli approfondimenti culturali. È autore del libro "Cemento rosso. Il secolo cinese, mattone dopo mattone", Mimesis, 2017.

Tommaso Nencioni :

Storico, Giornalista, insegnante e politologo. Tra i fondatori di Senso Comune, si è occupato e si occupa di politica internazionale. Autore del libro "Crisis. Non c'è che crisi. La permacrisis come modalità di governo delle nostre societàAutore del volume " Asterios, 2023