Narnali Festival, 5 giorni di eventi: prima serata in omaggio a Francesco Nuti

Il 12 giugno 2023 ci lasciava Francesco Nuti. Nel primo anniversario della scomparsa, il Circolo Renzo Grassi di Narnali - la frazione di Prato dove l’attore e regista è nato è cresciuto e dove il padre aveva un negozio di parrucchiere – lo ricorda con il Narnali Festival: cinque giorni di spettacoli, concerti ed eventi che vedranno ospiti, tra gli altri, Ginevra Di Marco, Legno e Marco Della Noce.

Tutta nel segno di “Cecco” la serata inaugurale di mercoledì 12 giugno, a cui parteciperanno amici e artisti di Francesco Nuti, in una girandola di live, interventi, ricordi. Attenzione, non sarà una commemorazione, ma una festa intrisa di quello spirito disincantato, allegro e furbesco che aleggia da sempre a Narnali e che ha contribuito a forgiare il carattere e lo stile di Nuti. Ritroveremo le musiche, gli attori e le comparse dei suoi film, magari in quella stessa sala da biliardo del circolo che adesso porta il suo nome e che è stata d’ispirazione per alcuni film.

Giovedì 13, sempre al Circolo Renzo Grassi, spazio alla raffinate note di Ginevra Di Marco, interprete e autrice di una musica che attraversa mondi e generi diversi, abbracciando la cultura popolare e il miglior cantautorato, in un continuo scambio sonoro e umano. “Ballata per Margherita Hack” è la serata che proporrà in ricordo della grande scienziata, con cui Ginevra ha realizzato numerosi spettacoli, un progetto immortalato anche nel libro/dvd “L’anima della terra vista dalle stelle”. Con Ginevra, sul palco, Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni e Andrea Salvadori alla chitarra classica e sound elettronico.

40 milioni di stream e un alone di mistero. Legno è il duo toscano che spopola sul web, in radio e dal vivo. E che venerdì 14 giugno approda al Narnali Festival a pochi mesi dall’uscita del nuovo singolo “Str*nzo”. Nessuno sa chi siano, i Legno si presentano con il volto coperto da stravaganti scatole e si fanno chiamare Legno triste e Legno felice. Hanno all’attivo tre album e una sfilza di singoli da alta classifica come “Affogare”, “Spaccotutto”, “Febbraio”. La loro musica attinge all'it-pop, al cantautorato e all’indie e tornano nella loro Toscana dopo un trionfale tour estivo, sull’onda del nuovo disco “Lato B”.

Sabato 15 giugno si passa al… culturale: il pretesto è Italia-Albania, prima partita degli azzurri agli Europei di calcio. Ma lo spettacolo non viene solo dal grande schermo. A fare da contorno – e qualcosa di più - è il pathos pratese doc del Circolo Renzo Grassi. Dopo il match, ottima musica 80/90 e drink d’autore.

(Foto Ghioni Paina)

Chiude domenica 16 giugno Marco Della Noce. Proprio lui. L’indomito meccanico dei “Bocs Ferari” e molto altro. Personaggi che l’attore e comico ripercorrerà in questo spettacolo in cui scorrono 25 anni di carriera. E di vita. Ad accompagnarlo saranno Larsen e la sua vita andata “in fumo”, il capitano dei Nocs che lo segue come un’ombra… Affascina di questo recital la semplicità del gesto. Marco entra ed esce dal mondo e dalla vita dei suoi personaggi, attraverso un unico elemento, sia esso un gilet o un passamontagna o qualcos'altro. Evento nell'ambito e con il sostegno di Prato Estate 2024.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, ad eccezione dei concerti di Ginevra Di Marco e Legno (ingresso 10 euro, prevendite su Exceed, sito e app). Il Circolo Renzo Grassi è in via Pasubio 23, a Narnali (Prato). Info tel. 370 3017013

Programma completo e aggiornamenti sui canali social www.facebook.com/colibriprato e www.instagram.com/colibri_prato/.

Fonte: Ufficio stampa