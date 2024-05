Nasconde l'hashish nel gesso al braccio: arrestato 36enne

Nascondeva nel gesso applicato al braccio e alla mano alla sinistra una busta di cocaina e 10 g di hashish. Per questo un 36enne marocchino è stato arrestati dai carabineri di Prato e del 6° Battaglione “Toscana” di Firenze. Il pregiudicato, irregolare in Italia e senza fissa dimora, è stato trovato in zona viale Vittorio Veneto. Alla vista degli uomini dell'Arma si è allontanato ma una volta fermato è scattato il controllo. 50 grammi di hashish erano nascosti tra la maglietta e i pantaloni, mentre il resto della droga era nella cavità ricavata nel gesso al braccio. Dopo l'arresto è stato trasferito in camera di sicurezza, in attesa della convalida.