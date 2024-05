Poggianti a sostegno dei disabili: "Empoli inclusiva con un Garante e una Consulta dedicati"

La città di Empoli presenta lacune evidenti sulla disabilità sia in termini di politiche sociali sia di persistenza sul territorio comunale di barriere architettoniche che rendono estremamente difficoltosa la vita quotidiana alle persone disabili, anche per effettuare uno spostamento in carrozzina sui marciapiedi. La conferma arriva da un itinerario dimostrativo dal centro storico a Serravalle effettuato da Andrea Poggianti, candidato Sindaco della lista Centro Destra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, insieme a Stefano Tagliagambe che gli ha mostrato come quella che per tante persone è una semplice passeggiata possa diventare per lui un percorso a ostacoli.

“Stefano mi ha accompagnato in questo itinerario – commenta Andrea Poggianti – facendomelo scoprire dalla sua prospettiva. È risultato evidente quanto le politiche sociali dell’amministrazione comunali siano state finora del tutto insufficienti nell’individuazione delle barriere architettoniche e del loro conseguente abbattimento. Infatti ci si è fermati ai soli proclami e di questo ne è una chiara dimostrazione anche la circostanza che la Consulta per la Disabilità, esistente dal 2022, sia stata convocata, durante i suoi due anni di vita, soltanto in prossimità delle elezioni”.

Gli interventi dovrebbero essere molteplici ed estesi alla diversità delle situazioni e dei contesti relativi alla disabilità sul territorio comunale, tra cui anche quello del Centro Diurno di Cerbaiola che Poggianti ha avuto occasione di visitare nelle scorse settimane riscontrando la permanenza di problematiche significative.

“È importante intervenire tenendo presente la diversità di risposte rispetto alle esigenze della disabilità – spiega Andrea Poggianti – in modo da rendere Empoli una città inclusiva, per tutti e di tutti. Rappresenteremo correttamente le istanze che riguardano questo ambito sociale, grazie anche alla presenza, nelle nostre liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, di persone che hanno speso una vita nel mondo delle associazioni dei disabili”.

Da qui l’assunzione di una serie di impegni presi da Andrea Poggianti anche con Stefano Tagliagambe per riuscire a intervenire subito su alcuni aspetti della città, in modo da migliorare la qualità della vita dei disabili individuando tre azioni concrete da attuare, una volta eletto Sindaco, in tempi brevi.

“Vogliamo istituire una nuova figura, quella del Garante dei Disabili che vigili sull’operato del Comune, poi dare nuovo impulso alla Consulta per la Disabilità rendendola centrale nelle scelte dell’amministrazione comunale e infine, ma non per questo meno importante, mappare ed eliminare tutte le barriere architettoniche anche attingendo alle risorse regionali e del Fondo Europeo”.