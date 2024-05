Richetti sostituisce Calenda all'incontro di Empoli

Mercoledì 22 maggio, alle 18, nel centro storico di Empoli e più precisamente all’angolo tra via del Giglio e via Ridolfi, non potrà essere presente Carlo Calenda, che per urgenti ed improrogabili impegni di campagna elettorale non potrà purtroppo esserci.

Al suo posto, sarà invece presente Matteo Richetti (membro fondatore di Azione assieme a Carlo Calenda ed attualmente capogruppo alla camera per Azione), accompagnato per l’occasione dalla candidata al Parlamento europeo Barbara Masini.

Non cambia la formula: questa iniziativa, organizzata da Empoli in Azione ed aperta a tutte e tutti, sarà dedicata a un confronto e dialogo con i cittadini per parlare di Europa e del ruolo del nostro Paese nelle istituzioni europee.

La ricetta di Azione per l’appuntamento elettorale è chiara e semplice: un microfono, due casse e una bella discussione con i cittadini sul futuro del vecchio continente. Rapporto umano e confronto sulla politica vera, dal basso, dando importanza ai contenuti ed al futuro.

Fonte: Empoli in Azione