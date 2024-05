Salute, duro Masi: "Mega Asl ha ridotto Empoli periferia dell'impero"

"Il sindaco è il principale responsabile della salute pubblica sul territorio che governa – dichiara Leonardo Masi, candidato sindaco di Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e SIAmo Empoli – Chi sostiene il contrario è in malafede".

Poche ma chiare parole da parte del candidato sindaco Leonardo Masi, in seguito alle polemiche social che circolano in rete in queste ore.

"Chi ha governato in questi ultimi 10 anni, sia in Comune sia in Regione, ha abdicato al proprio ruolo – continua Masi –. Sarà stato un dettato di partito, visto che sia il sindaco uscente di Empoli, sia il presidente della Regione sono entrambi a marchio Pd. Fatto sta che per giocare a scaricabarile con il governo centrale si sono dimenticati dei cittadini: con la creazione della mega Asl hanno ridotto Empoli a periferia dell’impero".

"Oggi curarsi ad Empoli senza ricorrere ai privati è molto, molto difficile – conclude Masi – Liste d’attesa improponibili per esami diagnostici e visite specialistiche, in barba alla prevenzione. Il sindaco può fare molto per i suoi cittadini e farlo è un suo dovere. Ma, guarda caso, la sanità e il sociale sembrano non essere temi degni di campagna elettorale. Forse perché, su questi argomenti, con tutti gli errori fatti nell’ultimo decennio, non è così facile cavarsela con una passerella di qualche big regionale e nazionale".