Trovato in bici con la droga, arrestato a Poggibonsi

Arrestato un 20enne straniero in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio. Era in bici a Poggibonsi lo scorso 15 maggio quando nel pomeriggio è stato controllato dai carabinieri del Radiomobile che lo avevano già arrestato lo scorso anno per altri reati. Lui ha tentato di scappare ma una volta fermato è stato scoperto con 600 euro in contanti e 13 g di droga. Dopo l'arresto è finito in carcere a Siena e il giudice ha convalidato l'arresto confermando la misura