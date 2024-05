Un ragazzo di venti anni è stato portato in ospedale in codice rosso. L'accoltellamento è avvenuto in corso Carducci in pieno centro a Grosseto nel pomeriggio di oggi, martedì 21 maggio.

Per motivi ancora da chiarire un diverbio tra il ventenne e un altro sarebbe sfociato in una rissa e poi sarebbe saltata fuori l'arma bianca. L'aggressore è fuggito poi verso via Saffi. Sul posto i carabinieri e i soccorsi. Si indaga.