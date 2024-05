'Che venga la notte', presentazione a Empoli

In data 30 maggio alle ore 21.15 presso la Libreria NessunDove in Piazza Farinata degli Uberi 18 ad Empoli, si terrà l'incontro con lo scrittore Alessandro Ceccherini, già autore de "Il Mostro" dedicato ai delitti del Mostro di Firenze.

Ceccherini presenterà il suo nuovo romanzo, "Che venga la notte", in cui si dispiegano le vicende di Donato Bilancia è un assassino seriale italiano, responsabile di 17 omicidi tra l’ottobre del 1997 e l’aprile del 1998. Da una parte quest’uomo – il “killer delle prostitute”, il “killer dei treni” – pare incarnare il male assoluto e in tal modo si dovrebbe ritrovare in lui una qualche infame grandezza. Dall’altra è una figura irrimediabilmente banale e mediocre, tutta concentrata sulle proprie frustrazioni e sul bisogno di apparire forte e vincente. Alessandro Ceccherini ripercorre la storia di Bilancia senza compiacimenti voyeuristici e senza ansie moralistiche. Racconta Donato, anzi Walter, negli anni della giovinezza, quando era il rassicurante vicino di casa di Beppe Grillo, e poi in quelli della maturità, segnati da rapporti superficiali con la famiglia e dall’incapacità di costruirsi una vera base di affetti. Bilancia diventa un ladro d’appartamenti e un giocatore d’azzardo, un piccolo delinquente come tanti che, dopo una presunta truffa di biscazzieri ai suoi danni, si trasforma in assassino e quindi in uno spietato serial killer, terrorizzando la Liguria per sei mesi. Che venga la notte guarda dentro il buio più profondo, senza paura.