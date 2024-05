Città murate e fortificazioni, parte il bando

Favorire la realizzazione di interventi a sostegno di mura storiche, di fortificazioni e di edifici connessi come torri, castelli e ponti. E’ questo l’obiettivo del bando pubblicato oggi sul Burt, Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Il bando ha la finalità di ripristinare l’accessibilità a questi luoghi e di creare percorsi culturali per la loro fruizione. Non sono ammissibili invece interventi volti al solo restauro delle “mura storiche”.

La dotazione finanziaria stanziata sul bilancio regionale 2024-2026 è complessivamente di 5 milioni di euro, i soggetti beneficiari sono i Comuni toscani.

Secondo il presidente della Regione questo intervento è fondamentale per favorire l’accessibilità e la valorizzazione di beni che contribuiscono a rendere la Toscana fortemente attrattiva nel mondo. Si tratta di beni diffusi su tutto il territorio regionale che hanno un grandissimo valore sotto il profilo storico, culturale e architettonico.

Il contributo regionale potrà arrivare all'80% del costo dell’intero intervento, per un importo massimo di 300 mila euro, mentre l’investimento previsto non dovrà essere inferiore ai 150 mila euro.

Ciascun Comune potrà presentare domanda di concessione del contributo per un solo intervento e non dovrà aver beneficiato di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione delle stesse opere previste dal progetto a copertura della quota per la quale si richiede il contributo.