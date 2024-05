Comitato di Borgo: "Giunta Barnini per 2 anni non ha aggiornato piano delle antenne"

Lunedì 20 maggio una delegazione del Comitato di Borgo è stata ricevuta, su richiesta dell'assessore all'Ambiente Massimo Marconcini, dalla dirigenza e dagli uffici comunali per una informativa sul procedimento autorizzatorio relativo alla Stazione Radiobase di Telefonia, installato nella sorpresa generale il 30 aprile scorso.

Questo incontro ci ha consentito di avere un primo quadro informativo consistente che potremo completare solo quando potremo consultare direttamente gli atti, ai quali abbiamo fatto richiesta di accesso il 7 maggio scorso.

Durante l’incontro, come abbiamo comunicato a tutte e tutti i residenti del quartiere, sono emerse molte informazioni e sono state confermate diverse delle ipotesi fatte in queste settimane.

Potevamo riceverle diversi giorni fa se ci fosse stata la volontà politica di aprire subito un dialogo da parte della Giunta comunale. Una ci pare particolarmente rilevante, non solo per i residenti di Borgo ma anche per tutta la cittadinanza.

Già nelle due settimane tra la nostra richiesta di accesso agli atti e la convocazione in comune, alcuni di noi avevano trovato questa mappa regionale SIRA-ARPAT con tutte le SRB installate o di prossima installazione nella Regione.

L'antenna di via delle Chiassatelle era inserita già dall'agosto 2023 nella cartografia regionale, pur fuori dal Piano delle Antenne il cui ultimo aggiornamento risale al novembre 2021, con tutti i dati tecnici insieme ad altre sette della ILIAD, tutte fuori dal Piano antenne, delle quali alcune ad oggi già realizzate.

Una per esempio è collocata in Piazza Gramsci 49, inserita nella carta regionale dal febbraio 2023 ed oggi già attiva e visibile (si allega foto), o in quella in via Manzoni, zona stadio anch'essa fuori dal piano antenne ed inserita nella carta del marzo 2022, ma ve ne sono anche altre già realizzate ed attive. La questione non riguarda, dunque, solo l’area del Borgo, ma tutto il Comune.

Il punto è che, come sapevamo fin dall'inizio, per legge i Piani di localizzazione delle antenne di telefonia mobile, in presenza di nuove esigenze di copertura del territorio espresse entro il 31 ottobre di ogni anno dalle compagnie, comportano l'aggiornamento del Piano, con procedura pubblica e voto del Consiglio Comunale, altrimenti, il Piano perde completamente di validità.

Noi per ora contestiamo alla Giunta Comunale la scelta di non procedere all'aggiornamento annuale del piano delle Antenne nel 2022 e nel 2023, a seguito delle richieste di adeguamento delle compagnie telefoniche nei tempi di legge. Scelta fatta, pensiamo, per non dover passare attraverso il Consiglio Comunale. Ciò avrebbe consentito di sottoporre la scelta autorizzatoria e l'ubicazione ad un procedimento di evidenza pubblica e una completa informazione alla cittadinanza interessata dalle 8 localizzazioni della Iliad.

Da notare che nel dicembre 2021 il Dirigente del servizio competente aveva dato incarico di consulenza alla società SINPRO srl di Vigonovo (VE) per assistere gli uffici dal 2022 al 2024 proprio per l'aggiornamento del Piano in conseguenza delle richieste dei gestori di telefonia, per una spesa complessiva di 30.000 €.

Ci preoccupa molto il fatto che gran parte della popolazione non sia informata e consapevole della crescita costante dell’esposizione a onde elettromagnetiche artificiali. Questo sia a causa delle liberalizzazioni del governo Monti e del governo Meloni, che hanno moltiplicato senza esplicite basi scientifiche i limiti di esposizione per la popolazione, sia per il costante aumento del numero di antenne.

Una lettera aperta dell'autorevole ISDE (International Society of Doctors for Environment) ai Sindaci italiani lancia un chiaro allarme in tal senso. Un allarme che appare ignorato.

Comitato di Borgo,

Mamme di "News a tutto Gas "

Comitato No antenna Via Val Pusteria