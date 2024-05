Concerto del sassofonista Dimitri Grechi Espinoza al SS. Crocifisso di San Miniato

Ospite della Parrocchia di SS. Jacopo e Lucia, ci sarà il concerto di uno straordinario sassofonista solo al SS. Crocifisso di San Miniato.

Appuntamento con Oreb/Il Significato Spirituale del Suono alle 18.30 di sabato 24 maggio il concerto di . Ingresso libero.

Si intitola OREB, l'ultimo progetto di Dimitri Grechi Espinoza, è un altro nome per indicare il monte Sinai, dove Mosè si incontrò “faccia a faccia” con Dio, in un dialogo che si farà materia incandescente per tutta l’umanità nelle Dieci Parole dell’Insegnamento.

Ma Oreb è anche il monte sul quale il profeta Elia, stanco e disgustato per aver troppo ucciso, incontra la voce silenziosa di Dio. Il Signore non era nel vento, non era nel terremoto, non era nel fuoco; ma in una “voce di silenzio sospeso”, appena percepibile all’udito. È questa qualità del silenzio che esprime il Sax solo di Dimitri Grechi Espinoza: uno spazio silenzioso che occorre creare dentro di sé prima di parlare con l’Altro, prima di parlare con gli altri.

Gabriella Caramore - conduttrice di “Uomini e Profeti” Rai Radio3, racconta come Dimitri Grechi Espinoza è nato a Mosca nel 1965., ha frequentato il Jazz Mobile di New York e completato i corsi di alta qualificazione professionale presso Siena jazz con P. Tonolo.

Nel 2000 ha fondato il gruppo di ricerca musicale Dinamitri Jazz Folklore che nel 2014 ha ottenuto il 2 posto nella classifica della rivista Musica Jazz come miglior gruppo italiano.

Nell'agosto del 2001 è stato invitato a suonare al festival Panafricano a Brazzaville (Congo). Dal marzo 2002 al 2003 ha collaborato con Goma Parfait Ludovic, direttore della compagnia congolese Yela wa, nell'ambito della ricerca sulla tradizione della musica di guarigione africana con seminari e spettacoli.

Dal 2004 svolge la sua attività principalmente in due direzioni: l’applicazione dei risultati delle ricerche sulle culture tradizionali alla musica del gruppo Dinamiti Jazz Folklore, e al concerto in solo “Oreb/Il Significato Spirituale del Suono ”, oltre all’attività didattica.

Nel 2011 ha partecipato al “Festival Au Desert” in Mali, e dal 2012 al 2014 ha diretto il progetto “Azalai-Carovana musicale” con il quale ha suonato in alcuni dei più grandi festival europei.

Oreb è stato eseguito in alcuni dei più prestigiosi luoghi italiani, fra cui:

Pantheon (Roma), Battistero S.Giovanni (Pisa), Cattedrale St.Giles (Edimburgo), Pinacoteca di Brera (Milano), Chiesa della Grande Madre (Torino), , Basilica S.Gaudenzio (Novara)

Cappella Pazzi (Firenze), Planetary (Milano), Battistero S.Giovanni (Volterra), Uffizi Gallery (Firenze), Basilica S.Miniato (Firenze), Basilica S.Vitale (Ravenna), Cisterna Mirabilis (Napoli), Duomo Pozzuoli (Napoli), Abbazia di Rosazzo (Udine), Palazzo Liviano (Padova), Basilica S.Maria delle Grazie (Milano).