Debutta il torneo Open 'Città di Castelfiorentino' in memoria del maestro Vieri Angelucci

Dal 30 maggio al 9 giugno un nuovo appuntamento sportivo di altissimo livello accende i fari sulla Valdelsa: sui campi della Polisportiva I’Giglio a Castelfiorentino si disputerà il primo Torneo Open maschile “Città di Castelfiorentino”, manifestazione dedicata alla memoria del maestro Vieri Angelucci, scomparso prematuramente un anno fa.

GRANDI NOMI AL VIA - Il torneo, organizzato in collaborazione con l’agenzia specializzata in eventi sportivi “Tennis on Tour” con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, avrà una formula “combined”, ovvero al suo interno prevede la disputa simultanea di un Torneo di Open maschile di tennis e un Torneo Open maschile di Padel: con un ricchissimo montepremi totale di 7.000 € la manifestazione si prefigura come una delle più ricche del calendario tennistico e padelistico toscano del 2024 e richiamerà a Castelfiorentino alcuni degli atleti più forti dello Stivale. Ancora è presto per conoscere il quadro totale dei partecipanti, ma sappiamo già alcuni nomi ai nastri di partenza dallo spessore notevolissimo. Uno su tutti, quello di Tommaso Compagnucci: il marchigiano, attuale numero 591 al mondo, è una presenza eccezionale in un Open, visto che frequenta quasi esclusivamente il circuito professionistico e nei tornei internazionali ITF ha raggiunto in carriera tre finali. Altri due “big” al via saranno Niccolò Baroni, classe 2003 con classifica 2.2, tesserato per il Tc Pistoia, è uno dei giovani toscani dai margini di crescita più ampi, e poche settimane fa si è qualificato per le pre-qualificazioni degli Internazionali BNL a Roma, e il talentuoso senese Pietro Cortecci. Con il resto degli iscritti in arrivo nei prossimi giorni, Castelfiorentino si prepara ad ospitare un evento tennistico mai visto in Valdelsa.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO - Ecco alcune informazioni utili per chi volesse assistere all’evento: il torneo di tennis prenderà il via giovedì 30 giugno con le qualificazioni, mentre il tabellone principale di tennis, assieme a quello di padel, inizierà lunedì 3 giugno. La finale del tennis sarà in programma sabato 8 giugno, a seguito della quale si terrà una cena sociale con musica dal vivo dei “The Perched Acoustic Duo”, mentre domenica 9 si disputeranno le fasi finali del tabellone di padel. Durante la settimana saranno organizzati anche vari eventi extra-sportivi, con la possibilità di cenare e assistere alle partite: l’ingresso al circolo sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione.

NEL RICORDO DI VIERI - Al di là del lato sportivo e agonistico, il torneo nasce per ricordare la figura di Vieri Angelucci. Maestro di tennis all’interno della Polisportiva I’Giglio per tantissimi anni, la sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile e per l’organizzazione il modo migliore per ricordarlo è attraverso una manifestazione bella, gioiosa e di livello nazionale. Vieri, oltre che insegnante e giocatore di alto livello, era un grande appassionato di tennis e attraverso il primo “Città di Castelfiorentino” l’intento è di riportare al circolo tanti amici e tanti appassionati che gli volevano bene.

