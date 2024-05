Elezioni Empoli, apertura straordinaria in Comune per le tessere elettorali

In vista delle prossime elezioni amministrative ed europee, previste per sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, l’ufficio Elettorale del Comune di Empoli, con sede in piazza del Popolo 33 al piano terra, organizza una giornata di apertura straordinaria per il rilascio e ritiro delle tessere elettorali: si svolgerà sabato primo giugno 2024 nella fascia oraria 9 - 18.

La tessera elettorale verrà rilasciata immediatamente allo sportello, senza necessità di appuntamento.

E' consigliato pertanto a cittadine e cittadini di provvedere con anticipo alla verifica della propria tessera elettorale. Le tessere elettorali, oltre che agli interessati, possono essere rilasciate a terzi muniti di delega e fotocopia di documento del delegante. Per quanto riguarda i nuovi residenti nel comune di Empoli, arriverà loro a casa l'avviso per il ritiro della tessera elettorale, mentre a chi ha variato l’indirizzo all’interno del territorio comunale arriverà a casa un apposito tagliando da apporre sulla tessera elettorale già in uso.

Tutte le informazioni utili in vista del voto dell'8 e del 9 giugno 2024 sono disponibili nella sezione 'Elezioni' presente sul sito web istituzionale del Comune di Empoli al link https://elezioni.comune.empoli.fi.it/

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa