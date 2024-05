Empoli del Fare per Campinoti: "Lavoro, un nido al Terrafino e percorsi mirati per l'occupazione"

Il candidato sindaco Simone Campinoti, della lista civica #EmpolidelFare, ha idee molto chiare a riguardo.

Un po' a causa della pandemia che in soli due anni ha abbassato il tasso di occupazione del 1,3% e quello di attività del 1%, un po' per la poca attenzione dell’Amministrazione uscente alle esigenze del comparto industriale e artigianale, Empoli stenta a riprendere il ruolo che l’ha caratterizzata in passato.

Per quanto riguarda le imprese e gli artigiani è intenzione di Campinoti instaurare canali preferenziali di dialogo aperto con le associazioni di categoria al fine di favorire know-how trasversali fruibili da tutti per restare aggiornati e competitivi.

Certamente saranno anche attentamente valutate e soddisfatte le esigenze strutturali e di servizi che la zona industriale del Terrafino e le altre zone industriali e artigianali oggi richiedono; primi fra tutti agevolare la viabilità privata e, soprattutto, pubblica, e dove ritenuto necessario favorire e sostenere attraverso sgravi fiscali l’apertura di qualificati punti ristoro e asili comunali.

Sempre pensando alle imprese e all’occupazione, è intenzione di Simone Campinoti sviluppare, in sinergia con la Confindustria locale, percorsi professionali miranti l’inserimento diretto nelle aziende del territorio e Istituti Tecnologici Superiori (ITS); questi ultimi soprattutto, espressione di un nuovo modo, più efficace, di strategia fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione e formazione lavoro con le politiche industriali.

Infine, ma non ultimo, l’attenzione che verrà dedicata all’evasione fiscale e alla lotta alle attività illegali consentirà di recuperare risorse economiche da mettere a sostegno delle PMI.

Claudia Ghezzi, capolista #Empolidelfare