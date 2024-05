Il Direttore regionale Musei nazionali della Toscana dà il benvenuto ai direttori dei nuovi musei statali autonomi della Toscana

La recente riforma del Ministero della Cultura ha elevato il numero di musei, parchi archeologici e altri siti culturali statali dotati di autonomia speciale da 44 a 60. Tra questi anche alcuni degli istituti che finora hanno fatto parte della Direzione regionale Musei della Toscana (oggi Direzione regionale Musei nazionali della Toscana) e che sono oggi nuovi istituti di livello dirigenziale non generale.

Stefano Casciu, Direttore regionale Musei nazionali della Toscana ha accolto nel loro primo giorno di servizio Federica Bergamini, direttrice delle Ville e residenze monumentali fiorentine, che comprendono le Ville medicee di Petraia, Cerreto Guidi, Poggio a Caiano, il Giardino della Villa medicea di Castello, Villa Carducci Pandolfini e il Parco di Villa il Ventaglio; Leonardo Bochicchio, direttore dei Parchi archeologici della Maremma (aree archeologiche di Roselle, Vetulonia e Cosa); Massimo Dadà, direttore dei Musei nazionali di Pisa (Palazzo Reale, Museo di San Matteo e Museo delle navi antiche a Pisa, e la Certosa monumentale di Calci) Daniele Federico Maras, direttore del Museo archeologico nazionale di Firenze (con Villa Corsini a Castello).

I nuovi direttori potranno contare sulla collaborazione e il supporto della Direzione regionale Musei nazionali della Toscana e dei suoi funzionari, in particolare di coloro che hanno ricoperto fino ad oggi il ruolo di direttore di quei siti e che manterranno le posizioni organizzative fino alla definizione e al riassetto dell’organico dei nuovi Istituti autonomi, per non alterare le attività in corso, l’organizzazione del lavoro e la gestione del personale in servizio, in un’ottica di continuità dell’azione amministrativa e del buon andamento della stessa.

Stefano Casciu ha ringraziato tutti i nuovi colleghi e ha augurato un sereno e proficuo lavoro di programmazione e coordinamento di tutte le attività di gestione dei nuovi istituti, di organizzazione di mostre ed allestimenti futuri e di sviluppo dei progetti culturali dei singoli musei, sempre più luoghi vitali e inclusivi per la promozione e lo sviluppo della cultura. Proseguono intanto in tutti i musei coinvolti le iniziative già programmate. Ad esempio al Giardino della Villa medicea di Castello fino al 30 giugno 2024, tutti i sabati e le domeniche alle 10,30, 12,30, 16 e 18 sempre a ingresso libero saranno in azione i giochi d’acqua della Grotta degli Animali. Dal 5 giugno al 20 luglio 2024 parte la nuova edizione di Ville e Giardini incantati. I concerti dell’Orchestra della Toscana nelle Ville medicee e al Parco di Villa il Ventaglio venerdì 31 maggio dalle 17 alle 18,30 è in programma un nuovo appuntamento a ingresso libero con il progetto “Pollicino verde” con la scatola narrante e il laboratorio “Un bruco in villa” dedicato ai bambini da zero a sei anni.

Fonte: Ufficio Stampa