In Comune per Vinci presenta i suoi candidati per Pandolfi sindaco

Ecco chi sono i candidati della lista “In Comune per Vinci”: persone di varia sensibilità e di diversa provenienza che hanno sentito il bisogno di mettere a disposizione il proprio tempo e il proprio impegno per rivitalizzare la politica e ridarle la dignità e l’autenticità perdute; persone che intendono recuperare lo spirito del grande discorso che Pericle fece agli ateniesi: “Qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per questo viene chiamato democrazia”.

Questa è la composizione della lista:

Giuseppe Pandolfi, candidato sindaco; Manuela Aglietti, Mila Alfaroli, Sandro Alfaroli, Amalia Chiovaro, Ernesto Cioli, Carmen Costa, Salvatore D’Amelio, Giacomo Iacopini, Sandra Lunghi, Claudio Matteucci, Daniela Poli, Tiberio Tanzini, candidati consiglieri.

Ogni candidato, per presentarsi, ha stilato il proprio profilo personale; sono brevi descrizioni autobiografiche, dalle quali emergono le singolarità di ognuno e la comune aspirazione ad un futuro diverso e migliore che assicuri un pianeta vivibile alle nuove generazioni.

Il gruppo ha dato, fin dall’inizio, molta importanza al lavoro collettivo, come emerge anche dal simbolo che non reca il nome del candidato sindaco. La scelta unanime e convinta di individuare in Giuseppe Pandolfi la persona che più rappresenta i valori del gruppo è stata la coerente conseguenza del percorso partecipato.

Fonte: In Comune per Vinci