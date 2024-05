La lista IoDonne propone: "A Certaldo un centro per le donne"

Allestire un centro polifunzionale che sia in grado di fornire assistenza alle donne in ogni circostanza, integrando e migliorando le strutture già esistenti, non solo per dare supporto e aiuto nei casi di violenza, anche per le necessità più frequenti: aiuto alla maternità, integrazione, formazione e consulenza specialistica. È questa la proposta avanzata da IODONNE, lista a forte componente femminile a sostegno della candidatura a sindaco di Pardo Cellini. La capolista Elisabetta Lubrani, giornalista e scrittrice, conosce bene il contesto, essendo tuttora sotto protezione con una misura cautelare disposta dal GIP del Tribunale di Firenze nell'ambito delle misure previste dal “Codice Rosso”. “Le brutte esperienze che alcune di noi hanno vissuto e stanno vivendo ci hanno dato percezione che a Certaldo le donne, in troppi casi, siano ancora sole e senza il supporto che sarebbe necessario” spiega la Lubrani. “Per questo lavoriamo per la creazione di un centro che comprenda figure professionali come psicologi, avvocati e altri specialisti della materia in grado di fornire un aiuto concreto e completo. Abbiamo già riscosso molte adesioni, su base volontaria”. Alle donne non serve solo ascolto, ma anche aiuto tangibile: da come fare una denuncia, alla possibilità di trovare rifugio in strutture protette. IODONNE si fa promotrice di una rete di protezione che a Certaldo adesso purtroppo manca. “Sosteniamo Pardo Cellini perchè, da avvocato penalista, conosce perfettamente la materia e ci ha garantito tutto il supporto possibile una volta eletto. Abbiamo anche il sostegno di imprenditori del Paese disponibili ad appoggiare economicamente una struttura del genere”, continua Elisabetta Lubrani. IODONNE considera le elezioni amministrative come una tappa di passaggio, con l'obiettivo di consolidare una rete sociale che diventi il catalizzatore di progetti, competenze e sensibilità a disposizione dell'intera comunità di Certaldo.

IODONNE RETE SOCIALE

LISTA DI CANDIDATI AL CONSIGLIO COMUNALE DI CERTALDO