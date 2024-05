Lavori in centro a Certaldo: approvata variante di Via 2 Giugno

Proseguono i lavori di riqualificazione del centro urbano di Certaldo, che coinvolgono Via 2 Giugno, Piazza Boccaccio, Borgo Garibaldi e Via Roma. Recentemente è stata approvata una variante del progetto per Via 2 Giugno, in accordo con la Soprintendenza, come annunciato già a dicembre scorso. Tale variante prevede il riutilizzo dei sampietrini di Piazza Boccaccio, con l'obiettivo di alleggerire visivamente l'aspetto della strada, conferendole un carattere commerciale e chiaramente pedonale.

Il finanziamento della variante è stato reso possibile grazie all’avanzo di gara, senza quindi incrementare l’appalto con ulteriori risorse. Questa soluzione è stata studiata per migliorare l'accoglienza e l'attrattività di Via 2 Giugno, sia per i residenti sia per i turisti. I sampietrini saranno utilizzati sugli ampi marciapiedi laterali e nella parte che confina con la piazza, creando disegni che conferiranno movimento alla pavimentazione. La via sarà inoltre arricchita da isole verdi e sedute.

La modifica progettuale include anche piccole variazioni al progetto di Piazza Boccaccio. Sono stati ridefiniti i dettagli delle aiuole laterali e il posizionamento delle panchine, per garantire una maggiore tutela dell’apparato radicale delle piante presenti, evitando danni alle radici.

Attualmente, il cantiere è in piena attività. Al termine dei lavori, la piazza vedrà il rifacimento ex novo di tutti i suoi sottoservizi, inclusi quelli per la regimazione delle acque e le linee elettriche. La conclusione dei lavori è prevista per i primi di luglio, con una serie di eventi di rilancio già programmati. Tra questi, tre grandi concerti, già finanziati, e Mercantia, che si estenderà anche nella parte bassa del centro con un programma particolarmente ricco.

L'Amministrazione ricorda che la riqualificazione del centro urbano di Certaldo rappresenta un importante intervento per migliorare la vivibilità e l’attrattività della città, preservando al contempo il suo patrimonio storico e ambientale.

