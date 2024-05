Malore durante il Giro d'Italia: anziana salvata dalla municipale

Encomio dell'Amministrazione comunale per due agenti della Polizia municipale di San Giuliano Terme, meritevoli di aver tempestivamente soccorso una donna ultrasettantenne caduta sulla via dei Condotti, proprio nel giorno e nelle ore (erano le11.10) in cui la strada era interessata dal passaggio della sesta tappa del Giro d'Italia tra le ore 11.00 e le 14.00. "La malcapitata - spiega il comandante della municipale sangiulianese -, subito soccorsa dagli agenti Davide Rizza e Christian Birindelli, veniva prima aiutata a rialzarsi, poi invitata a sedersi sui sedili dell'autopattuglia della municipale in attesa dell'arrivo di un ambulanza. Tuttavia, mentre gli agenti cercavano di calmarla, disinfettando le ferite, applicando cerotti e dandole dell'acqua, la donna sosteneva di non volere soccorso perché si sentiva cosciente".

Ma la situazione stava in realtà precipitando, in quanto si celava un ben più serio e pericoloso malessere per la signora. "Grazie alla premura degli agenti che stavano tenendo in osservazione l'infortunata e alla capacità di prevedere le conseguenze sono stati evitati rischi ben più grossi, in quanto l'agente Rizza mentre tentava di tenere in stato cosciente la signora, vedeva la stessa irrigidirsi sia agli arti inferiori che superiori e la vedeva molto pallida in volto, notando le mandibole irrigidirsi - spiega il Comandante -. Pertanto, nell'immediatezza adottava le manovre di primo soccorso, chiamando il collega, sia per farsi aiutare, sia per sollecitare l'arrivo sul posto dei mezzi di soccorso. Nello specifico i due agenti, stendevano la signora sull'asfalto e adottavano assieme le manovre di primo soccorso, aiutati da una passante motociclista, nonché volontario soccorritore che si era fermato".