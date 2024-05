Miss Toscana 2024, prima selezione al Don Carlos. Il testimone passa ad Alessio Stefanelli

Riparte la grande avventura di Miss Toscana 2024, un percorso lungo decine e decine di selezioni che porterà alla finale regionale di fine agosto e al lasciapassare per le ragazze del

Granducato verso le pre-finali e la finalissima di Miss Italia 2024.

Il concorso di bellezza più longevo e più rappresentativo del nostro Paese torna con una nuova edizione all’insegna del ricordo del personaggio che ha lavorato tantissimo per far diventare grande questa manifestazione, sia a livello toscano che nazionale. Stiamo parlando di Gerry Stefanelli, storico patron dell’Agenzia Syriostar di Montecatini esclusivista del concorso per la

Toscana, che il 10 agosto dello scorso anno venne improvvisamente a mancare alla vigilia degli ultimi appuntamenti dell’estate.

Il figlio, Alessio Stefanelli, e tutto lo staff hanno deciso di continuare con rinnovato entusiasmo l’opera di Gerry onorando degnamente la sua memoria e portando su e giù per la Toscana tante bellissime ragazze che si iscrivono al concorso per vari motivi. Innanzitutto provare una indimenticabile esperienza in passerella, crescere la loro autostima, vincere la timidezza e intraprendere i primi passi nel mondo dello spettacolo che per tante giovani è un sogno da realizzare. Miss Toscana e Miss Italia rappresentano la ribalta giusta e anche la prossima estate saranno in tante ad affrontare questa entusiasmante avventura.

Saranno seguite in questo percorso dal lavoro attento e professionale dello staff della Syriostar capeggiato dal nuovo responsabile Alessio Stefanelli e composto da Giovanni Rastrelli, manager cresciuto alla scuola di Gerry, e da Stefano Petruzzi che rappresenterà la collaborazione per il concorso con l’altra agenzia, la Vegastar di Pistoia, della famiglia Capecchi. In attesa di stilare il cartellone delle selezioni si parte, come tradizione, con un casting per le ragazze organizzato sabato prossimo 25 maggio con inizio alle ore 14 alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese (uscita autostrada Firenze-Mare). L’iscrizione è gratuita direttamente sul sito di Miss Italia (https://www.missitalia.it/concorso/partecipa.php).

Saranno in tante a rispondere all’appello per questa nuova edizione che è caratterizzata da alcune novità. La più importante quella che le partecipanti, oltre a sfoderare la loro bellezza, dovranno saper comunicare i loro valori e il loro talento. Alessio Stefanelli è convinto che sarà fatto un buon lavoro di scouting e di organizzazione.

“Lo dobbiamo alla memoria di mio padre – dice Alessio – che per lunghi anni ha curato con entusiasmo, amore e competenza questo concorso. Lui è stato un papà per tutte le ragazze e vogliamo fare di tutto per essere alla sua altezza”. In giugno ci saranno i primi appuntamenti. Nei primi giorni di agosto la semifinale regionale e verso la fine di agosto la finalissima.

“Partiamo come sempre con tanto entusiasmo – conclude Alessio Stefanelli - e siamo convinti che le ragazze risponderanno in grande numero.