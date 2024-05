Mostra del Chianti pronta a partire, il programma del primo weekend

Tutto è pronto per l'attesissima 66ª edizione della Mostra del Chianti a Montespertoli, che sarà inaugurata sabato 25 maggio 2024 con una veste rinnovata. Alle 17:00, un corteo partirà da Piazza Machiavelli, accompagnato dalla Nuova Filarmonica Amedeo Bassi e dalle Contrade di Montespertoli insieme al Gruppo Novecento. Il corteo si dirigerà verso il Palazzo Comunale in Piazza del Popolo, dove sarà accolto dalle autorità locali, dalle aziende agricole, dalle associazioni e dagli ospiti.

Con l'arrivo del corteo, verrà restituito al Sindaco il trofeo del Torneo delle Contrade, un fiasco in ceramica raffigurante le cinque contrade, vinto lo scorso anno dalla Contrada delle Fontanelle. Successivamente, saranno consegnati gli stendardi raffiguranti i simboli delle contrade ai rispettivi capitani. Il corteo tornerà sotto il Palazzo Comunale per il simbolico taglio del nastro, seguito dall'esibizione del Coro di voci bianche dell'Accademia Musicale di Montegufoni, I Montegufetti, che intratterrà il pubblico. Questo momento darà ufficialmente inizio alla manifestazione che animerà il paese dal 25 maggio al 2 giugno, celebrando il suo prodotto d’eccellenza: il vino Chianti di Montespertoli.

Le degustazioni guidate gratuite accompagneranno tutta la durata della manifestazione, si inizierà domenica 26 Maggio con "I vini dei Colli Fiorentini” a cura del Consorzio Chianti Colli Fiorentini. Il programma completo delle degustazioni è consultabile al seguente link. Prenotazione scrivendo a: mostradelchianti@pirene.it

Presso il Convivium in Piazza del Popolo sarà possibile acquistare il calice della 66esima edizione della Mostra del Chianti per degustare il vino delle aziende agricole. Presenti a questa edizione: Cantina sociale Colli Fiorentini, Casa di Monte, Fattoria di Trecento - Guido Ballio, Tenuta La Gigliola, Fattoria Polvereto, Guicciardini, Tenuta La Lupinella, La Ripa Verde, La Leccia, Montalbino, Podere Il Castello, Podere Ghisone, Castello di Sonnino, Tenuta Barbadoro, Marchesi Frescobaldi – Tenuta Castiglioni, Tenuta Maiano, Tenuta Moriano, Valleprima, Fattoria Bonsalto, Fattorie Parri, Tenuta Coeli Aula.

Quest’anno sarà possibile usufruire di due nuovi servizi messi a disposizione dai Viticoltori di Montespertoli: il Servizio Vino al Tavolo e la Visita guidata alle cantine di: Tenuta Barbadoro, Montalbino, Podere dell’Anselmo.

Questo nuovo servizio permetterà di vivere a pieno la festa non solo nel cuore del paese, ma anche nelle suggestive cantine nel territorio. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@viticoltorimontespertoli.it. Il servizio è a pagamento e la partenza è prevista per le ore 15:30 di domenica 26 maggio e sabato 1 giugno da Piazza del Popolo, davanti al Palazzo Comunale con rientro alle ore 18:30 circa.

Sabato 25 maggio alle 18:30, in Piazza del Popolo, inizieranno i Giochi delle Contrade con la Corsa nei sacchi, seguita dalla Staffetta del vino alle 19:30, con partenza da Via Roma. Le sfide tra le contrade si svolgeranno per tutta la settimana e la contrada vincitrice sarà premiata dal Sindaco l'ultimo giorno della festa.

Durante la mostra saranno presenti anche: Consorzio Chianti Colli Fiorentini, ANAG Toscana-Associazione Nazionale Assaggiatori Grappe e Acquaviti, Produttori di Champagne di Epernay (comune francese gemellato con Montespertoli), Comitato Gemellaggi di Montespertoli, OLEA Project, FISAR Empoli-Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, La Sciabola sul collo-Sciabolatori Spumante italiano, Sloow Food Empolese-Valdelsa, Assoenologi Sezione Toscana, Città del Vino, Federazione Strade del Vino dell’Olio e dei Sapori di Toscana.

La serata del sabato proseguirà con la musica dal vivo della Love KI Band, che proporrà cover dei celebri film di Bud Spencer e Terence Hill, a partire dalle ore 20:00 in Piazza del Popolo.

Alle ore 21:30, nel Giardino della Scuola Primaria 'N. Machiavelli' in via Garibaldi 10, si terrà un "Viaggio tra i pianeti" con il Planetario, a cura dell'Osservatorio Astronomico 'San Giuseppe' di San Donato a Livizzano.

Il protagonista della prima serata sarà il noto comico Alessandro Paci, che alle ore 21:30 in Piazza Machiavelli terrà uno spettacolo intitolato "Non solo barzellette", promettendo una serata di risate e divertimento per tutti.

Sarà sempre aperto durante la festa il luna park in piazza Caduti nei Lager, che sarà inaugurato venerdì 24 maggio alle ore 15:30. In questa occasione, le giostre saranno disponibili a 1 o 2 euro (a discrezione del gestore, esclusi giochi a premio e a tempo).

La Mostra proseguirà fino al 2 giugno 2024, giornata conclusiva, con un calendario ricco di appuntamenti scaricabile al sito.

Fonte: Ufficio Stampa