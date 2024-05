NurSind, nessuna programmazione sulle assunzioni. 118 in difficoltà: l’allarme del sindacato

Chiusure o riduzioni di servizi in vista per le vacanze estive: l’allarme arriva dalla segreteria regionale del NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche.

“In queste settimane - spiega il segretario regionale Giampaolo Giannoni - le aziende sanitarie stanno programmando le attività estive, che prevedono riduzioni di servizi e posti letto, oltre a chiusure di reparti. In particolare i reparti di chirurgia di tutta la regione subiranno una forte contrazione proprio per la riduzione degli interventi programmati che si verifica ormai da tempo nel periodo estivo, col conseguente spostamento degli infermieri che vi lavorano in altre aree”.

L’aspetto che più preoccupa il NurSind, però, è legato alla mancata programmazione sulle assunzioni: a farne le spese è in particolare il sistema del 118.

“Nell’Asl Toscana Centro - prosegue Giannoni - sarebbe prevista l’entrata in servizio di 54 infermieri, che però non potranno essere subito impiegati perché la normativa prevede sei mesi di formazione. Ecco che quel settore, che già soffre anche dell’ormai cronica carenza di medici, è costretto ad affrontare anche questa ulteriore difficoltà. Sarà quindi necessario ricorrere al lavoro straordinario per tamponare questa emergenza, che emergenza non è più. Senza dimenticare che per legge il lavoro straordinario non può essere utilizzato per la programmazione ordinaria dei turni di lavoro. Abbiamo chiesto alla Regione un tavolo permanente sull’emergenza-urgenza, ma è del tutto evidente che manca una presa di coscienza vera e propria su questo settore così importante, oltre alla valorizzazione della professionalità degli infermieri che lavorano in quest’area strategica”.

Il problema, si spiega dal sindacato delle professioni infermieristiche, è diffuso in tutta la regione ed è legato per buona parte alle assunzioni tardive. Nei reparti ‘ordinari’ il nuovo personale riuscirà a entrare in servizio soltanto a luglio, quando la riduzione dei servizi e le chiusure saranno già in vigore, al 118 i tempi previsti vanno ben oltre la fine dell’estate.

Fonte: Comunicazione NurSind Toscana