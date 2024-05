Online il nuovo sito di Geofor

Un sito web progettato per offrire maggiore accessibilità e trasparenza al cittadino, con una maggiore facilità nell’accesso ai servizi di Geofor, società operativa locale del Gruppo Retiambiente. E’ questo il risultato del restyling apportato dalla società che si occupa di raccolta e smaltimento di rifiuti nella Provincia di Pisa, che ha coniugato una maggior fruibilità e consultazione delle varie sezioni pensate per gli utenti, ad un sistema sviluppato in modo “responsive”, ovvero consultabile con tutti i dispositivi.

Mantenendo una grafica simile a quella della capogruppo RetiAmbiente, il nuovo sito promette di essere una risorsa significativa per i cittadini alla ricerca di informazioni sul servizio di raccolta e sulla gestione dei rifiuti nel proprio Comune.

Con un'interfaccia intuitiva e di facile utilizzo, il sito web è stato progettato per un accesso rapido e semplice alle informazioni di maggior utilizzo tra cui, ad esempio, il ritiro degli ingombranti, i calendari della raccolta porta a porta, gli orari di apertura dei Centri di Raccolta, e così via.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello di promuovere una migliore comunicazione con i territori serviti – ha spiegato il Presidente del Comitato per il Controllo Analogo di Geofor, Juri Filippi, sottolineando l'importanza di questa nuova risorsa digitale per la comunità - Con il lancio del nuovo sito aziendale, stiamo compiendo un passo avanti significativo verso questo obiettivo. Vogliamo che gli utenti possano trovare tutte le informazioni necessarie e questo sito è uno strumento prezioso per raggiungere tale scopo."

“Il nuovo sito aziendale di Geofor sarà una risorsa fondamentale per i cittadini che desiderano essere informati sulla gestione dei rifiuti e le ultime novità in materia ambientale. – aggiunge l’Amministratore Delegato di Geofor Paolo Vannozzi - Con un'interfaccia ispirata al sito della Capogruppo RetiAmbiente, i cittadini potranno facilmente familiarizzare con la struttura e la navigazione del sito, rendendo l'esperienza online ancora più efficace. In un periodo in cui la consapevolezza ambientale e la gestione sostenibile dei rifiuti sono al centro dell'attenzione, Geofor si impegna a fornire risorse e strumenti che consentano ai cittadini di partecipare attivamente a tali sforzi. Il nuovo sito aziendale è solo l'ultimo passo di questa missione, auspicando un impatto positivo sulla comunità nel suo insieme”.

Il nuovo sito di Geofor, che non sarà statico e sarà oggetto di continue implementazioni e migliorie, è consultabile all’indirizzo www.geofor.it

Fonte: Ufficio Stampa