Piano operativo comunale, a Montelupo possibile presentare le osservazioni

Lo scorso 8 aprile il Consiglio Comunale ha adottato il Piano Operativo Comunale. Un passaggio che di fatto sancisce l’entrata in vigore della normativa del nuovo strumento, assieme a quella del Regolamento Urbanistico, fino all’approvazione del POC.

Il Piano Operativo Comunale (POC), lo ricordiamo, è l’atto di governo che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale di Montelupo Fiorentino ed è in stratta relazione con una programmazione di area definita dal Piano Strutturale Intercomunale adottato a fine 2023.

Il piano può essere consultato sul sito del Comune di Montelupo e a partire da oggi 22 maggio fino al 21 luglio è possibile presentare le osservazioni.

Tutte le osservazioni devono essere inviati per PEC all’indirizzo comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it specificando come oggetto “Osservazione al Piano Operativo del Comune di Montelupo Fiorentino adottato ai sensi dell’art. 19 L.R.T. 65/2014″.

È necessario presentare, assieme al modello disponibile sul sito del comune, i seguenti documenti:

copia di un documento di identità valido del richiedente;

delega del proprietario, se l’accesso agli atti è richiesto da un tecnico incaricato;

documentazione grafica.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa