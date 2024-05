Picchia genitore e spacca mobili di casa, arrestato nel Cuoio

I Carabinieri della Compagnia di San Miniato (PI) nella giornata di ieri hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo, denunciato mesi prima. Il fatto è avvenuto nel Cuoio. L'arrestato era stato denunciato dai genitori per maltrattamenti ripetuti finora mai segnalati alle forze dell'ordine. Oltre alle violenze fisiche subentravano anche quelle psicologiche. A fine gennaio la goccia che ha fatto traboccare il vaso. L'uomo aveva picchiato il genitore distruggendo anche parte dei mobili e degli elettrodomestici della casa. Dopo le manette, l'uomo è finito nel carcere di Pisa.

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.