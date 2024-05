Più Certaldo e Io Donne, i prossimi incontri delle liste a sostegno di Cellini

Proseguono gli incontri con i cittadini della lista civica Più Certaldo, rappresentata dal candidato sindaco Pardo Cellini, e della lista di sostegno Io Donne in vista delle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. Le due liste civiche saranno presenti giovedì 23 maggio alle ore 21:15 presso l’ex Centro Giovani in Piazza Macelli per discutere di un possibile futuro della discarica di San Martino assieme all’Ingegner Enrico Trivella di Trienergy SRL. A margine del dibattito circa la possibilità di riconvertire l’area della discarica in un parco fotovoltaico parleremo anche del ponte sul fiume Elsa e della viabilità che ci attende dopo i lavori assieme all’Ingegner Pier Giuseppe Spannocchi. Sabato 25 Maggio dalle ore 19:30 presso la sede di Via II Giugno ci sarà un incontro conviviale aperto a tutti i cittadini interessati a conoscere le idee ed i programmi delle due liste.

Lunedì 27 maggio dalle ore 21:15 sarà la volta di un nuovo incontro con i cittadini della Frazione Fiano, presso l’ex cinema in Piazza Gasparri. Infine martedì 28 maggio dalle ore 21:30 i rappresentanti della lista incontreranno i cittadini di Sciano presso la pista da ballo del Circolo ARCI. "Siamo entusiasti del grande sostegno della popolazione e dell’affetto di tante persone con cui possiamo confrontarci in ogni momento – questo il pensiero del candidato sindaco Pardo Cellini -. Anche questa settimana abbiamo un calendario denso di incontri, perché sono tante le tematiche da discutere e la condivisione delle idee rappresenta un momento di confronto e di crescita fondamentale. Sono molto orgoglioso dell’impegno di tutti i miei sostenitori, attraverso il quale stiamo creando solide prospettive per il bene e il futuro di Certaldo".

Fonte: Ufficio stampa