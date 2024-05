Polpette di fiori per salvare le api, il progetto per i giovani studenti di San Casciano

Per celebrare la Giornata mondiale delle Api il Comune ha lanciato la campagna di sensibilizzazione “Flower Ball Challenge”, un gioco ludico-didattico rivolto a 260 bambine e bambini sul ruolo vitale delle api per la tutela della biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi. E’ stato l’assessore all’Ambiente a consegnare alle classi delle scuole primarie “Carlo Collodi” di Mercatale, “Niccolò Machiavelli” di San Casciano e “Gianni Rodari” di Cerbaia un quantitativo di “polpette di fiori”, composte di semi e argilla, preparate dall’associazione Sant’Angelo APS cooperativa agricola biologica. Le polpette sono state poi lanciate nei giardini scolastici dagli studenti e dai loro insegnanti nei rispettivi plessi. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’Istituto comprensivo “Il Principe” di San Casciano in Val di Pesa.

L’amministrazione comunale promuove l’iniziativa “Salviamo le api” e gli agricoltori, sostenuta da centinaia di organizzazioni in tutta Europa. Si tratta di una campagna che valorizza e tutela le api e gli impollinatori attraverso un modello agricolo sostenibile rispettoso dei consumatori, degli animali e dell’ambiente.

Il progetto nasce per iniziativa dell’assessore all’Ambiente che, ispirato dal lancio delle ‘bomb’ di fiori di origine nordica, ha voluto forgiare una nuova espressione, più adatta al contesto contemporaneo, e denominare l’iniziativa "Flower Ball Challenge”. L’assessore ha rilevato inoltre che adoperarsi per tutelare le api insieme ai più piccoli è un’azione di alto valore educativo che stimola la consapevolezza sul ruolo strategico degli insetti impollinatori per la tutela della biodiversità.

Il progetto ambientale rivolto ai più piccoli si concluderà domenica 26 maggio alle ore 16 presso la Sala del Cappellone del Convento delle Clarisse dove è stata organizzata un’iniziativa che vede ancora una volta protagonisti gli studenti e le studentesse del Comprensivo di San Casciano. L’evento, organizzato dal Biodistretto del Chianti con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla necessità di tutelare le api, propone l'esposizione degli elaborati realizzati dagli alunni e dalle alunne delle classi che hanno partecipato al progetto. “Api e altri impollinatori: conoscerli per aiutarli e proteggerli” è un'iniziativa aperta a tutta alla cittadinanza ed è realizzata con il patrocinio del Comune di San Casciano in Val di Pesa, il sostegno di Arpat e Coop Firenze, sezione San Casciano in Val di Pesa.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino