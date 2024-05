"Prof, sono indisposta": al 'Sacchetti' assorbenti gratuiti: basta tabù sul ciclo mestruale

Nella mattina del giorno 20 maggio 2024 presso le due sedi della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Sacchetti di San Miniato (in via Rondoni a San Miniato e in via Capponi a San Miniato Basso), si è svolta l’iniziativa “Prof., oggi sono indisposta! Il ciclo mestruale non è un lusso e non è un imbarazzo. Prendine uno, quando ti serve”, con la quale sono stati donati al nostro Istituto 2160 assorbenti biodegradabili per ragazze, grazie all'iniziativa di donazione da parte delle associazioni Soroptimist Valdarno Inferiore e Rotary Club Comprensorio del Cuoio, avviata con una raccolta fondi per il service e con il contributo dell’Azienda Speciale Farmacie San Miniato.

All’evento oltre a una delegazione di rappresentanti di studenti delle varie classi, erano presenti:

- il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Fubini;

- la prof.ssa Emanuela Vigneri (Referente d’Istituto per le Pari Opportunità);

- il sindaco di San Miniato Simone Giglioli;

- Claudio Bartali (Presidente Rotary Club Comprensorio del Cuoio;

- Barbara Giani (Vice Presidente Rotary Club Comprensorio del Cuoio;

- Alessandra Neri (Presidente Soroptimist International Club Valdarno Inferiore);

- Simonetta Caponi (Socia fondatrice Soroptimist International Club Valdarno Inferiore);

- Manuela Bechelli (Delegata Azienda Speciale Farmacie San Miniato)

L’iniziativa è in linea con i programmi educativi e didattici legati al principio delle Pari Opportunità e con il programma promosso dalla Regione Toscana denominato "Scuole che Promuovono Salute". L'Istituto ha scelto di aderire all'iniziativa proposta da Soroptimist e Rotary Club e patrocinata dalla Commissione per le Pari Opportunità del Comune di San Miniato per dare un segnale concreto che mira a promuovere la cultura del benessere e della salute all'interno della comunità scolastica, a garantire un diritto sociale e ad abbattere gli stereotipi e i tabù intorno al ciclo mestruale.

Nei primi mesi del prossimo anno scolastico saranno previste azioni di informazione e di sensibilizzazione sul tema della sessualità e dell'affettività, dell'igiene, della salute e delle disuguaglianze di genere con il supporto di esperti e professionisti dell’Azienda Usl della Toscana Centro - Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute.