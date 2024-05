Scuola, turismo, Montalbano: le proposte del candidato Vanni (Pd) a Vinci

Mancano pochi giorni all'appuntamento elettorale dell'8-9 giugno. A Vinci il candidato sindaco del PD Daniele Vanni sta portando avanti una serie d'incontri in tutte le frazioni per presentare i candidati al consiglio comunale.

Nelle varie assemblee da parte dei cittadini emerge con forza la necessità di concentrare l'azione amministrativa nel miglioramento della qualità della vita, facendo attenzione alle molteplici esigenze di un territorio con diverse peculiarità.

"In questo particolare momento storico per migliorare la nostra città, dobbiamo puntare soprattutto sulle risorse di cui il territorio è dotato, mettendole a sistema, realizzando sinergie, valorizzando le potenzialità inespresse e i patrimoni poco utilizzati - afferma il candidato sindaco Daniele Vanni - al primo posto dobbiamo mettere le politiche educative fornendo dei servizi scolastici di alta qualità: ambienti funzionali dove tutti si sentono accolti, locali sicuri attraverso un piano di manutenzioni costante, un’attenta organizzazione dei servizi che siano in linea con la quotidianità delle famiglie e proposte per l’offerta formativa che siano collegate alla realtà locale.

Dobbiamo inoltre costruire un nuovo progetto che abbia l'obiettivo di creare sviluppo economico grazie alla cultura e il turismo. Un bambino che nasce oggi nel nostro comune quante aspettative di impiego nel settore turistico ha? Poche, troppo poche per essere la città di Leonardo. Per questo abbiamo bisogno di agire anche con nuove idee per creare nuove attrattive e servizi adeguati ponendosi due obiettivi: l’aumento dei flussi turistici e la permanenza del turista sul territorio. Credo in un rilancio importante del Patto del Montalbano che metta al centro l'ambiente, le energie rinnovabili e l'agricoltura aiutando i nostri agricoltori nell'affrontare i cambiamenti climatici e lottando contro lo spopolamento delle nostre terre. Da questo punto di vista sarà importante anche agevolare il recupero degli immobili esistenti con un piano di agevolazioni, semplificazioni e riduzioni di oneri.

Chi avrà la responsabilità di governare il nostro comune dovrà garantire servizi per migliorare la qualità della vita dei cittadini per una Vinci sempre più vivibile, creativa, verde, sicura, interconnessa e innovativa. Una Città dove sia sempre più bello vivere, crescere figli, venire a studiare, trovare un lavoro e radicare relazioni umane forti e durature.

E' una grande sfida su cui dovremo mettere il massimo impegno, con spirito di servizio, passione e attaccamento al proprio territorio.

Fonte: Ufficio Stampa