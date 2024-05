Sesa cresce a dismisura: acquisito il 75% di ATS

Sesa - società leader in Italia nell'innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, con ricavi per circa € 3 mld e 5.000 dipendenti, quotata all'Euronext STAR - annuncia l'acquisizione del 75% di ATS - Advanced Technology Solutions, rafforzando le proprie competenze nello sviluppo di piattaforme digitali e nella consulenza informatica per i servizi finanziari. L'operazione è stata effettuata tramite Base Digitale Group, attiva nel settore business services.

ATS ha sede a Milano (MI) e conta un organico di 115 persone, ricavi per circa 14 milioni di euro (previsti per il 2024) e un Ebitda margin di circa il 10%. La società è specializzata nello sviluppo di soluzioni software e piattaforme digitali di Front e Middle per l’industria dei servizi finanziari con primari clienti nazionali ed internazionali. L'azienda fornisce soluzioni e piattaforme tecnologiche modulari integrabili, disponibili in cloud, nell'area mercati dei capitali, NPL ed altre soluzioni per le imprese, che permettono di digitalizzare e modernizzare i sistemi informativi garantendone e potenziandone la sicurezza. ATS investe da anni in soluzioni di intelligenza artificiale integrate nelle proprie piattaforme a servizio degli operatori dei mercati finanziari e del quantitative trading, per la definizione di strategie personalizzate e l’utilizzo di algoritmi statistici, a supporto delle decisioni di investimento e della loro esecuzione.

Le soluzioni di ATS saranno integrate nell’ambito dell’offerta di piattaforme digitali di Base Digitale Group, controllata da Sesa (quota di partecipazione del 90%) e costituita nel corso del 2020 assieme ai managing partner Leonardo e Marco Bassilichi, con ricavi attesi nell’esercizio al 30 aprile 2024 pari a circa 120 milioni di euro ed oltre 800 dipendenti, con obiettivi di crescita ulteriore, grazie anche alle recenti operazioni di aggregazione di competenze, applicazioni e piattaforme.

Per il Gruppo Sesa si tratta della quarta acquisizione dell'anno dopo le 13 del 2023 e le 18 del 2022. Il Gruppo continua così ad alimentare il proprio percorso di sviluppo di risorse umane e competenze digitali, sostenuto da M&A industriali bolt-on e grande capacità di crescita organica, con un tasso annuale di crescita composto consolidato, nel quadriennio 30 aprile 2020 - 30 aprile 2023, che vede una crescita dei ricavi del 17% e dell'Ebitda del 29,6%.

Alessandro Fabbroni, CEO di Sesa (in foto), ha dichiarato: “Continuiamo a sviluppare specializzazioni ed aggregare competenze e soluzioni innovative a beneficio della digitalizzazione dei processi della nostra clientela, anche internazionale. A distanza di circa 4 anni dalla costituzione, Base Digitale Group supera la dimensione di 800 risorse umane specializzate, con ricavi per circa Eu 120 milioni nell’esercizio al 30 aprile 2024 ed una crescita ulteriore attesa negli anni successivi, alla luce del forte orientamento a digitalizzazione ed innovazione tecnologica del settore financial services”.

Fonte: Sesa Empoli