Trasporti, Ceccardi (Lega): "Sottoscritto manifesto Fai-Conftrasporto per logistica, in Europa serve cambio passo"

“La Lega è da sempre il partito che più di tutti sostiene e promuove lo sviluppo economico-produttivo e l’innalzamento del livello di competitività dell’Italia, di cui lo sviluppo infrastrutturale rappresenta il fondamento imprescindibile. Noi siamo l’Italia del ‘sì’ alle piccole, medie e grandi opere, senza se e senza ma, come testimonia il costante impegno del ministro alle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini nel finanziare progetti e avviare cantieri su tutto il territorio nazionale. Per questo ho convintamente sottoscritto il manifesto redatto dalla Federazione Autotrasportatori italiani-Conftrasporto per l’implementazione del nostro sistema logistico, in funzione del trasporto merci e non solo”.

E’ quanto dichiara l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, candidata nel collegio Centro alle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

“In Europa, come chiedono i nostri autotrasportatori, serve un netto cambio di passo anche su questo fronte, considerato che il 74% delle merci trasportate via terra in Ue si muove su strada ed è impossibile implementare la competitività del sistema economico comunitario senza infrastrutture e trasporti efficaci. In questo senso - aggiunge Ceccardi - dobbiamo innanzitutto risolvere il problema della carenza di autisti nel settore dell’autotrasporto, un fenomeno oramai emergenziale a livello europeo, così come dobbiamo dare nuovo slancio alla completa realizzazione del progetto delle reti transeuropee dei trasporti. Inoltre, nell’ottica della ‘transizione verde’, dobbiamo ribadire che la sostenibilità ambientale non deve andare a discapito della sostenibilità economica e sociale, un assunto che come Lega stiamo portando avanti, spesso da soli e contro tutti, da ormai 5 anni. Se sarò rieletta, mi farò nuovamente portavoce di queste istanze, nell’interesse dei nostri autotrasportatori e dunque dello sviluppo economico complessivo dell’Italia”.