Vent'anni di e-Leo, l'archivio online delle opere di Leonardo da Vinci

All’indirizzo leonardodigitale.com si apre un portale che racchiude il più vasto archivio digitale delle opere di Leonardo da Vinci. L’idea fu lanciata venti anni fa, nel 2004 e messa on line tre anni dopo, nel 2007. L’ultimo di una serie di aggiornamenti apportati nel corso degli anni è stato implementato nel giugno del 2021, grazie all’inserimento di contenuti a cura della Biblioteca Leonardiana e in parte con l’ausilio del Centro internazionale di studi e documentazione Leonardo da Vinci ETS, così da renderlo maggiormente accessibile da chiunque.

Negli ultimi anni il progetto e-Leo, oltre al costante rifornimento di contenuti nel sito, ha visto un restyling della grafica e nella progettualità del portale, prestando attenzione anche alla responsività, ovvero quella proprietà dei siti internet di essere accessibili e consultabili anche da smartphone, senza inficiare sull’esperienza di navigazione dell’utente.

Il Comune di Vinci, tramite La Biblioteca Leonardiana – e quindi il portale digitale e-Leo - possiede il corpus di tutte le opere di Leonardo da Vinci pubblicate a partire dalla prima edizione del Trattato della pittura del 1651. Un corpus con un ingente numero di fogli: circa 4.100, divisi in 22 codici manoscritti (includendo il Codice Leicester, Melinda & Bill Gates Collection, smembrato nel 1981); 3 ampie raccolte di fogli rilegati in volumi da successivi collezionisti e rifascicolate, (il Codice Atlantico alla Biblioteca Ambrosiana di Milano, i circa 600 disegni della Royal Library di Windsor, il Codice Arundel alla British Library), oltre a numerosi fogli sparsi in collezioni pubbliche e private.

Dal 2021 e-Leo ha servito oltre 80.000 utenti, come riferisce l’assessorato alla cultura del Comune di Vinci, che hanno visitato i suoi contenuti di quasi 650.000 pagine del sito, ed è in continuo aggiornamento, grazie al costante popolamento di contenuti riguardanti i materiali in possesso della Biblioteca Leonardiana.

Fonte: Comune di Vinci